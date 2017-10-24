Muğla'nın Bodrum ilçesinde, saat 12.36'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD, Muğla'nın Bodrum ilçesinin Richter Ölçeği'ne göre 4,6 büyüklüğündeki depremle sallandığını duyurdu. Kısa süreli korkuya neden olan deprem, hasara yol açmadı.

SAAT 12.36'DA 4,6 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, bugün saat 12.36'da merkez üssü Ege Denizi'nin Bodrum Akyarlar'ın 10 kilometre açığı olan, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BODRUM VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

Yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan deprem hasara yol açmadı.

Kaynak: haberinburada