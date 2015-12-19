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BODRUM'DA 18 MÜLTECİ GECEYARISI CAN VERDİ


BODRUM'DA 18 MÜLTECİ GECEYARISI CAN VERDİ
Tarih : 19 Aralık 2015, 10:08
Puan Ver : Bodrum'da 18 Mülteci Geceyarısı Can Verdi(9/10)8


Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak mahallesi Küdür mevkiinden saat 23.00 sıralarında bindikleri 14 metrelik ahşap tekne ile Yunanistan'a ait Kilimli adasına geçmeye çalışan ve aralarında Suriye , Irak ve Pakistanlı mültecilerin bulunduğu tekne sahilden açıldıktan 2 mil sonra Yalıkavak açıklarındaki Kiremit adası yakınlarında alabora olarak battı.



Batan tekneden duyulan çığlıkları bölgedeki balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri batan teknedeki 18 kişinin cesedine ulaşılırken, 14 kişi de kurtarıldı. Kurtulanlar önce Yalıkavak marinaya oradan ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kurtarılanların çoğunun hipotermiye girdiği ve durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Suriyeli kaptanın kullandığı teknenin eski olması nedeniyle su aldığı ve alabora olduğu teknede yaşanan panik nedeniyle facianın yaşandığı belirtildi. 18 kaçağın cesedi önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.








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