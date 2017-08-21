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Bodrum'a Bir Kamyon Eşya ile Gelen Suudi Prens, İki Kamyon Eşya ile Döndü

BODRUM'A BİR KAMYON EŞYA İLE GELEN SUUDİ PRENS, İKİ KAMYON EŞYA İLE DÖNDÜ

Bir haftalık tatil için bir kamyon eşya ile Bodrum'a gelen Suudi prens, iki kamyon eşya ile ülkesine geri döndü. Tatil boyunca 2.5 milyon harcadığı ortaya çıkmıştı.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Bodrum'a Bir Kamyon Eşya İle Gelen Suudi Prens, İki Kamyon Eşya İle Döndü(8/10)4

Suudi Arabistan kraliyet ailesine mensup Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud ve ailesi, Bodrum tatilini tamamladı. Tatilinde yaklaşık 2.5 milyon lira harcayan prensin eşyaları uçağa 2 nakliyat kamyonu ile taşındı.

EŞİ VE KIZLARIYLA BİR HAFTALIK TATİL YAPTI

Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın yeğeni olan 62 yaşındaki iş adamı ve Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı Prens El Velid Bin Tallal Bin Abdülaziz El Suud, eşi ve kızları ile birlikte tatil için Bodrum'a gelmişti. 150 kişilik kafileyle kraliyet ailesine ait özel jumbo uçakla Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen Suudi prensi Konsolosluk görevlileri karşılamıştı.BİR KAMYON EŞYA İLE GELDİ, İKİ KAMYIN EŞYA İLE DÖNDÜ

Tatili boyunca bisiklete binen, su sporları yapan ve Bodrum'u havadan gezen prens bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Bodrum tatilini doya doya geçiren prens geçtiğimiz gün Bodrum'dan ayrıldı. Bodrum'a 2.5 milyon lira bırakan Prens, Bodrum'un yöresel yemeklerini de tatmayı ihmal etmedi. Bir kamyon eşya ile gelen Prens, gidişinde 2 kamyon eşya götürdü.300 VALİZLE GELEN PRENS VE AİLESİ, 800 VALİZLE ÜLKESİNE GİTTİ

Öte yandan, 300 valizle gelen prens ve ailesi yaklaşık 800 valiz ile ülkelerine dönüş yaptı. 30 bisiklet ve 2 langırt masası ise dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: haberinburada



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