Bu sezon üçüncü kez Bodrum'a gelen Malta bayraklı "Celebrity Reflection" isimli yolcu gemisinden 4 bin 500 yolcu indi.



Sabah saatlerinden Bodrum Limanına demir atan dev yolcu gemisinden yaklaşık 5 bin kişi indi. 319 metre uzunluğundaki kruvaziyersabah erken saatlerde Kuşadası'ndan Bodrum'a gelerek yeni limana demir attı.







Çoğunluğu İngiliz ve ABD uyruklu 3 bin 125 yolcu ile bin 241 mürettebat gümrük işlemlerinin ardından gemiden indi. Bir çoğu yaya olarak Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesine istikametinden Bodrum merkezine doğru yürüyen misafirler alışveriş yaptı.