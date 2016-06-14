BODRUM'A BİR ANDA 4 BİN 500 TURİST GİRİŞ YAPTI
Bu sezon üçüncü kez Bodrum'a gelen Malta bayraklı "Celebrity Reflection" isimli yolcu gemisinden 4 bin 500 yolcu indi.
Sabah saatlerinden Bodrum Limanına demir atan dev yolcu gemisinden yaklaşık 5 bin kişi indi. 319 metre uzunluğundaki kruvaziyersabah erken saatlerde Kuşadası'ndan Bodrum'a gelerek yeni limana demir attı.
Çoğunluğu İngiliz ve ABD uyruklu 3 bin 125 yolcu ile bin 241 mürettebat gümrük işlemlerinin ardından gemiden indi. Bir çoğu yaya olarak Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesine istikametinden Bodrum merkezine doğru yürüyen misafirler alışveriş yaptı.
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