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bodrum'a bir anda 4 bin 500 turist giriş yaptı

BODRUM'A BİR ANDA 4 BİN 500 TURİST GİRİŞ YAPTI

Bu sezon üçüncü kez Bodrum'a gelen Malta bayraklı "Celebrity Reflection" isimli yolcu gemisinden 4 bin 500 yolcu indi.

Tarih : 14 Haziran 2016, 10:14
Puan Ver : Bodrum'a Bir Anda 4 Bin 500 Turist Giriş Yaptı(10/10)9


Sabah saatlerinden Bodrum Limanına demir atan dev yolcu gemisinden yaklaşık 5 bin kişi indi. 319 metre uzunluğundaki kruvaziyersabah erken saatlerde Kuşadası'ndan Bodrum'a gelerek yeni limana demir attı.



Çoğunluğu İngiliz ve ABD uyruklu 3 bin 125 yolcu ile bin 241 mürettebat gümrük işlemlerinin ardından gemiden indi. Bir çoğu yaya olarak Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesine istikametinden Bodrum merkezine doğru yürüyen misafirler alışveriş yaptı.








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