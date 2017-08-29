Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Bodrum'a 3 Günde 200 Bin Araç Girişi Oldu

BODRUM'A 3 GÜNDE 200 BİN ARAÇ GİRİŞİ OLDU

Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen tatilciler, trafik çilesi ile karşılaştı. 3 günde Bodrum'a 200 bin araç girişi olurken, Milas Bodrum Havalimanı'na ise 531 uçak indi.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Bodrum'a 3 Günde 200 Bin Araç Girişi Oldu(5/10)1

10 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar trafik çilesi ile karşılaştı. Cuma gününden beri Bodrum'a akın eden tatilciler, kilometrelerce oluşan araç kuyruğunda kaldı. Torba kavşağında başlayan trafik yoğunluğu, Gümbet kavşağına kadar sürdü. Bodrum girişinde araçlar ilerleyemez hale geldi. Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşlar saatlerce trafikte takılı kaldı.

200 BİN ARAÇ GİRDİ, 531 UÇAK İNDİ

3 gündür İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin trafiğinden ve yoğunluğundan kurtulmaya çalışan vatandaşlar Bodrum'da da aynı manzara ile karşılaştı. İlçeye 36 saatte yaklaşık 200 bin üzerinde araç girdiği öğrenildi. Otobüs firmalarının Bodrum'a seferlerini 2 katına çıkardığı bildirildi. 36 saatte Milas-Bodrum Havalimanına ise 531 uçağın indiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bodrum  A  3  Günde  200  Bin  Araç  Girişi  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER