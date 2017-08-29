Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelen tatilciler, trafik çilesi ile karşılaştı. 3 günde Bodrum'a 200 bin araç girişi olurken, Milas Bodrum Havalimanı'na ise 531 uçak indi.

10 günlük bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar trafik çilesi ile karşılaştı. Cuma gününden beri Bodrum'a akın eden tatilciler, kilometrelerce oluşan araç kuyruğunda kaldı. Torba kavşağında başlayan trafik yoğunluğu, Gümbet kavşağına kadar sürdü. Bodrum girişinde araçlar ilerleyemez hale geldi. Bodrum'da tatil yapmak isteyen vatandaşlar saatlerce trafikte takılı kaldı.

200 BİN ARAÇ GİRDİ, 531 UÇAK İNDİ

3 gündür İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin trafiğinden ve yoğunluğundan kurtulmaya çalışan vatandaşlar Bodrum'da da aynı manzara ile karşılaştı. İlçeye 36 saatte yaklaşık 200 bin üzerinde araç girdiği öğrenildi. Otobüs firmalarının Bodrum'a seferlerini 2 katına çıkardığı bildirildi. 36 saatte Milas-Bodrum Havalimanına ise 531 uçağın indiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada