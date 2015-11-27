

TEKNE ALABORA OLDU



3 yaşındaki Suriyeli Aylan, Bodrum kıyılarında yüzükoyun yatan cesediyle tüm dünyayı sarsmıştı. Dün gece Bodrum'da yine facia vardı.







Bu kez batan teknede bulunan iki küçük kardeş Beren ve Dlen hayatını kaybetti. Teknede bulunan ve boğulma tehlikesi geçiren küçük Ceylan ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Ceylan'ın korku dolu bakışları her şeyi anlatmaya yetti.



Yürek sızlatan bu habere de, tüm dünyayı ayağa kaldıran Aylan bebeğin fotoğrafını çeken Doğan Haber Ajansı muhabiri Nilüfer Demir ve Yaşar Anter imza attı.Bodrum'da iki küçük kardeş can verirken aynı saatlerde Çanakkale'de de gece yarısı batan botta 4 çocuk boğuldu.







Bodrum'un Bitez Mahallesi sahilinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Suriyeli kaçakların bulunduğu tekne fırtına yüzünden sahilden açıldıktan bir süre sonra alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri deniz yüzeyindeki 15 kaçağı bota alarak kurtardı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 2 çocuk cesedine ulaşıldı. Kurtarılan kaçaklar sahil güvenlik botuyla karaya çıkarıldı. Batan teknede ilk belirlemelere göre 20 Suriyeli kaçağın bulunduğu öğrenildi.