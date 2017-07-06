BODRUM KÜDÜR SİT ALANINDA YANGIN ÇIKTI
Muğla Bodrum'da Yalıkavak Küdür sit alanında yangın çıktı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan ve içerisinde kaya mezarların da olduğu geniş bir makilik alana yayılan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki 1. Derece Arkeolojik SİT alanı olan ve içerisinde üç adet kaya mezarı da bulunan bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
kaynak:f5haber
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