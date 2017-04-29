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bodrum ısındı, sahiller doldu

BODRUM ISINDI, SAHİLLER DOLDU

Turizm merkezine yaz erken geldi, sıcaklığın 27 dereceyi bulduğu sahillerde İsrail, Suudi Arabistan, Hollanda, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Belçika'dan gelen turistler denize giriyor.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:45
Puan Ver : Bodrum Isındı, Sahiller Doldu(10/10)12


Bodrum'da aniden bastıran sıcaklar sahillerin yerli ve yabancı turistlerle dolmasını sağladı. Plajlardaki görüntüler yaz aylarını aratmazken esnaf da rahat nefes almaya başladı.



Bodrum ilçesinde perşembe gününden itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıkları 27 dereceye kadar ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı da 20 derece olarak ölçüldü. İsrail, Suudi arabistan, Hollanda, Danimarka, Fransa, İngiltere ve Belçika'dan gelen turistlerle, yerli turistler sıcak havanın etkisi ile Bodrum Çarşı merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını doldurdu. Yerli ve yabancı turistler birlikte denize girdi, güneşlendi, sahillerde renkli görüntüler oluştu. Belçikalı turistlerin denize girdiği yerde çarşaflı turistler, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bazı turistler teknelerle günübirlik mavi tura çıkarken, biçok turist de su sporu yaptı. Fransız turist kadının karnında uyuyakalan minik bir çocuk ise dikkat çekti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bodrum  Isındı  Sahiller  Doldu    haber

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