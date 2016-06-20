BODRUM ESNAFINA YOLCU GEMİSİ MORALİ
Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bu sabah demir atan Malta bayraklı 'Thomson Dream' isimli yolcu gemisinden inen turistler, çarşıda alışveriş yaparak esnafa günübirlik moral verdi.
Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bu sabah demir atan Malta bayraklı 'Thomson Dream' isimli yolcu gemisinden inen turistler, çarşıda alışveriş yaparak esnafa günübirlik moral verdi.
Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan bu sabah Bodrum'a gelen 233 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Thomson Dream' isimli yolcu gemisi, 1516 yolcusu ile Gemi Yanaşma İskelesi'ne demir attı. Çoğunluğu İngiliz olan yolcular, alışveriş yapmak ve Bodrum'u gezmek için gemiden indi. 636 personeli bulunan gemi, sıkıntılı bir süreçle başlayan turizm sezonunda Bodrumlu esnafa moral oldu. Turistler, bol bol alışveriş yaptı. Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, çarşıyı ve Mausoleum'u gezdi.
Thomson Dream yolcu gemisinin, saat 18.00'de ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Syros Adası'na gideceği öğrenildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar