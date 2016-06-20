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bodrum esnafına yolcu gemisi morali

BODRUM ESNAFINA YOLCU GEMİSİ MORALİ

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bu sabah demir atan Malta bayraklı 'Thomson Dream' isimli yolcu gemisinden inen turistler, çarşıda alışveriş yaparak esnafa günübirlik moral verdi.

Tarih : 20 Haziran 2016, 16:43
Puan Ver : Bodrum Esnafına Yolcu Gemisi Morali(10/10)8


Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bu sabah demir atan Malta bayraklı 'Thomson Dream' isimli yolcu gemisinden inen turistler, çarşıda alışveriş yaparak esnafa günübirlik moral verdi.



Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan bu sabah Bodrum'a gelen 233 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Thomson Dream' isimli yolcu gemisi, 1516 yolcusu ile Gemi Yanaşma İskelesi'ne demir attı. Çoğunluğu İngiliz olan yolcular, alışveriş yapmak ve Bodrum'u gezmek için gemiden indi. 636 personeli bulunan gemi, sıkıntılı bir süreçle başlayan turizm sezonunda Bodrumlu esnafa moral oldu. Turistler, bol bol alışveriş yaptı. Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, çarşıyı ve Mausoleum'u gezdi.



Thomson Dream yolcu gemisinin, saat 18.00'de ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Syros Adası'na gideceği öğrenildi.








Etiketler: Bodrum  Esnafına  Yolcu  Gemisi  Morali    haber

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