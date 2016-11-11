

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne Deprem Araştırma Enstitüsü kayıtlarına göre Bodrum'da 10 Kasım'da saat 16.52'da meydana gelen 2.3 büyüklüğündeki sarsıntının ardından çeşitli aralıklarla 11 deprem daha meydana geldi.







Bodrum merkez ve Bitez, Yalı, Konacık , Göltürkbükü , İslamhaneleri mahallerinde meydana gelen ve en büyüğü 2.9 büyüklüğündeki depremler hissedilmese de tedirgin etti. Bodrum'un birinci derece deprem kuşağı bölgesinde olduğunu ve yaşanan depremlerin normal olduğunu belirten Muğla Jeoloji Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı ve Bodrum Temsilcisi Mustafa Erdoğan, "Herhangi bir panik ve heyecan yapmaya gerek yok. Bu sallantılar son derece normal. Burada en büyük deprem 1930'lu yılların başında komşu İstanköy Adası'nda olmuştu. 6,5 civarındaydı, orada insanlar ölmüştü. Ancak şu ana kadar böyle sıkıntı yaşanmadı. Sadece 1999 yılından önce Bodrum'un Gümbet, Bitez ve Ortakent Yahşi sahilinde zeminde demir kullanmadan temel atılan otellerin durumu şu anda çok tehlikeli. Çünkü herhangi bir deprem sırasında bu binaların altında zemin sıvılaşması meydana gelmekte ve binalar çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta. 1999'dan sonra ise tüm otel ve binaların temelinde demir kullanıldığı için böyle bir sıkıntı yok" dedi.







kaynak:milliyet