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Bodrum 4.1 ile Yine Sallandı! 2 Gün İçerisinde 700 Deprem Oldu

BODRUM 4.1 İLE YİNE SALLANDI! 2 GÜN İÇERİSİNDE 700 DEPREM OLDU

Bodrum'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Beşik gibi sallanan Gökova körfezinde, 2 günde 700 deprem meydana geldi.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Bodrum 4.1 İle Yine Sallandı! 2 Gün İçerisinde 700 Deprem Oldu(9/10)5

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, saat 01.56'da merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı tespit edildiği duyuruldu. -

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Bodrum'da da hissedilen ve yerin 6.6 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

2 GÜN İÇİNDE 700 DEPREM OLDU

4.1'lik depremin ardında 3.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 2 gün içerisinde Gökova körfezinde yaklaşık 700 deprem olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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