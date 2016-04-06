

Böcek ilaçlama sektörünün yükselen yıldızlarından birisi olan Eva böcek ilaçlama son yıllarda ilaçlama firmaları içinde İstanbul başta olmak üzere artan hamam böceği, pire, akrep gibi zararlılar başta olmak üzere tüm zararlılarla yapılan mücadelelerde hizmeti bulunan nadide firmalarımızdan birisidir. Böcek ilaçlama firmaları seçerken dikkat edilecek hususlar özellikle zararlılarla mücadele yaparken mesleki bilgi ve tecrübenin firmada yeterli olup olmamasıdır.Sonuçta insan hayatı değerlidir.Doğada hastalıkların taşınma özelliği en yüksek olan olan böceklerin hastalık riski yanında vermiş olduğu psikolojik baskı da cabasıdır.Tüm bunları giderilmesi ve verilen hizmetin kalitesinden memnun kalınması hususunda size tavsiyemiz böcek ilaçlama firmaları içerisinde 7/24 hizmet alabileceğiniz ve mesleki bilgi birikimine sahip ayrıca kaliteli hizmet veren bu kurumla çalışma imkanını düşünmenizdir.İstanbul dışında ayrıca Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Bursa gibi çevre illere hizmet seçenekleri bulunmaktadır.Tüm bu illerde ev, işyeri, site ve bahçe gibi alanlar içerisinde gerek kişisel gerekse kurumsal odaklı çalışmalar yürüten Eva; ilaçlama firmaları arayışında olan ve sorununu gidermek isteyen geniş bir müşteri yelpazesinin ilk tercihi olmayı sürdürmektedir.



Böcek ilaçlama firmaları yazın gelmesiyle beraber özellikle zararlı canlıların evlerimize davetsiz konuk olmasından ötürü artan ihtiyacı karşılamak üzere sık sık tercih ediliyor.Burada ilin doğal bitki örtüsünün çeşitliliği önemli rol oynamaktadır.Buna ilaveten probleme konu olan yerin konumu, hedef canlının türü, sorunun geçmişinin bulunup bulunmamasıyla, evin yada işyerinin eski olup olmamasına bağlıdır.Böcek ilaçlama firmaları açısından bu veriler yapılan faaliyetin başarıya kavuşup kavuşmaması açısından çok önemlidir.Böcek ilaçlama firmaları bu tür verileri ne kadar kısa sürede elde edip bir strateji oluşturur ve müdahalede bulunurlarsa yapılan böcek ilaçlama çalışması o kadar başarılı olacaktır.İlaçlama firmaları bu tür müdahaleler için çeşitli yöntemleri çeşitli donanımlarla gerçekleştirir.bu müdahale araçları ve ilaçlar belirli bir standartla korunmak zorundadır.Bunu yaparken Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumların tavsiyelerine uyulması böcek ilaçlayan firmalar nezdinde esastır.Bu esas üzerine probleme konu olan zararlılar üzerinde çeşitli icra faaliyetleri geliştirilmiş; bu faaliyetler son teknoloji cihazlarla yürütülmesi gerekliliği doğmuştur.ULV, pülverizatör (sırt pompası) ve jel tabancası gibi donanımlar kullanılarak böcek ilaçlama firmaları ile gerçekleştirilir.Sıvı uygulamalar kokulu ve kokusuz etken kimyasal maddelerin suyla karıştırılması ile yapılırken ULV dediğimiz cihazlar ile yapılmakta olan solüsyonlarda yine bu kimyasalların su ile karıştırılıp; mevcut böceğe gaz şeklinde verilmesi şeklinde gerçekleşir.Bir diğer çok kullanılan yöntem olan jeller ise mutfak dolabı, priz ve beyaz eşyaların el değmeyecek metal kısımlarına sürülmesi yoluyla yapılmaktadırki; sonrasında detaylı bir temizliğe de ihtiyaç duyulmaz.



Haşere ilaçlama hizmetine ihtiyaç duyan kurumsal firmalar özellikle gıda işletmesi mahiyetinde çalışan kurumlar içinse sonrasında sanitasyon çalışması gereklidir.Sanitasyon; temizlik faaliyetlerinin belirli bir sıra dahilinde yapılıp; mikro organizmaların bulaşma risklerinin minimize edilmesidir. İlaçlama firmaları; yapılan haşere ilaçlama çalışması sonrasında da mevcut temizlik çalışmaları hakkında detaylı bir bilgi birikimine sahip olup; bu konu hakkında hizmet verdiği kişi yada kurumu bilgilendirmek mecburiyetindedir.Bu bilgi paylaşımı ev kullanıcısına olduğu gibi işletmeler içinde detaylı bir şekilde yapılmalı; hizmeti alan kişi tam olarak bilinçlendirilmelidir.Yapılan böcek ilaçlama çalışması ne kadar başarılı olursa olsun sonrasında mevcut hijyenik önlemler alınmadıkça böcek ilaçlama şirketleri tarafından tam olarak başarılı bir hizmet verilmesi mümkün değildir.Yapılan çalışmalar bir takım çalışmasını gerektirir.Çünkü ilaçlama firmaları tarafından yapılmakta olan kimyasal etken madde güneş, ıslak temizlik ve toz ile beraber zamanla etkisini kaybedecektir.Bu yüzden hizmeti veren firmalar kadar hizmeti alanda yardımcı olması gerekir.Konu hakkında daha detaylı bilgileri www.evabocekilaclama.com üzerinden edinebilirsiniz.