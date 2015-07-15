

Kararda sanıklar hakkında “siyasal ve askeri casusluk” suçundan dava açıldığı, ancak elde edilen bilgilerin hangi ülkeye intikal ettirildiğinin tespit edilemediği belirtilerek, “Casusluk suçunun oluşumu için aranan şart, casus ile lehine casusluk edilen yabancı devlet arasında bir anlaşmanın mevcut olmasını gerektirir” denildi.







Aralarında eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz'ın da bulunduğu 13 sanık hakkında “siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Mahkeme, 26 Haziran tarihinde firari üç sanık polis hakkında dosyayı ayırırken, sanıklar Sedat Zavar ve İlker Usta'ya “haberleşmenin gizliliğini ihlal” ve “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme” suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetmişti. Mahkeme diğer bütün sanıkların beraatına karar vermişti.