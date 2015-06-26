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BÖCEK DAVASINDA SEKİZİNCİ DURUŞMA BAŞLADI


BÖCEK DAVASINDA SEKİZİNCİ DURUŞMA BAŞLADI
Tarih : 26 Haziran 2015, 14:42
Puan Ver : Böcek Davasında Sekizinci Duruşma Başladı(6/10)8


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine 'böcek' olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili davada 2 polis için hapis cezası verilirken, 8 polisin de beraatına karar verildi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazı konulmasıyla ilgili 13 kişi hakkında açılan davanın sekizinci duruşmasında karar çıktı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklardan Sedat Zavar ve İlker Usta'ya kamu görevlisinin haberleşmesi gizliliğini ihlali ve siyasi ve askeri casusluk suçlarından toplam 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Diğer 8 polis hakkında ise beraat kararı verildi. Davada ayrıca sanıklardan Ali Özdoğan, Enes Çiğci ve Serhat Demir'in dosyasının ayrılmasına karar verildi.








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