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bocchetti'de flaş gelişme: beşiktaş ve galatasaray

BOCCHETTİ'DE FLAŞ GELİŞME: BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Spartak Moskova forması giyen Salvatore Bocchetti'ye teklif götürdükleri ortaya çıktı.

Tarih : 08 Aralık 2016, 14:31
Puan Ver : Bocchetti'de Flaş Gelişme: Beşiktaş Ve Galatasaray(8/10)6


Rus basınına açıklamalarda bulunan İtalyan stoper Salvatore Bocchetti'nin menajeri Andrea D'Amico, Salvatore'nin Spartak Moskova için önemli bir oyuncu olduğunu söylerken, "Onlarla sözleşme uzatma konusunda görüşme halindeyiz. Bana göre onun yerini doldurmaları çok zor çünkü hem çok tecrübeli hem de Rusça konuşabiliyor. Onun önceliği Moskova'da kalmak fakat Beşiktaş, Galatasaray ile Rusya ve İtalya'dan bazı kulüpler onu transfer etmek için girişimlerde bulundu" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Bocchetti  De  Flaş  Gelişme  Beşiktaş  Ve  Galatasaray    haber

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