BOCCHETTİ'DE FLAŞ GELİŞME: BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY
Galatasaray ve Beşiktaş'ın Spartak Moskova forması giyen Salvatore Bocchetti'ye teklif götürdükleri ortaya çıktı.
Rus basınına açıklamalarda bulunan İtalyan stoper Salvatore Bocchetti'nin menajeri Andrea D'Amico, Salvatore'nin Spartak Moskova için önemli bir oyuncu olduğunu söylerken, "Onlarla sözleşme uzatma konusunda görüşme halindeyiz. Bana göre onun yerini doldurmaları çok zor çünkü hem çok tecrübeli hem de Rusça konuşabiliyor. Onun önceliği Moskova'da kalmak fakat Beşiktaş, Galatasaray ile Rusya ve İtalya'dan bazı kulüpler onu transfer etmek için girişimlerde bulundu" ifadelerini kullandı.
kaynak:fanatik
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar