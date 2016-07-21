BOCA'NIN MUSLERA ISRARI SÜRÜYOR
Arjantin devi Boca Juniors, transfer listesindeki 1 numaralı isim Fernando Muslera'nın 3,5 milyon euro'luk maaş talebine olumlu yanıt verdi. Uruguaylı eldivenin bonservisi için ise 8 milyon Euro ayıran Boca, bu teklifini Galatasaray Yönetimi'ne iletti
UEFA'dan gelen Finansal Fair-Play cezası sebebiyle yeni sezonda Avrupa'da yer alamayacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor... Sarı-Kırmızılılar'ın bu handikapı sebebiyle menajerine, “İyi bir teklif gelirse değerlendirmeye al” talimatını veren Uruguaylı file bekçisi için Arjantin devi Boca Juinors'un ısrarcı olduğu bildirildi. Yeni sezonda Cim Bom'dan 3,5 milyon euro maaş alacak olan 30 yaşındaki eldivenin, menaceri aracılığıyla bu bedelin aynısını talep ettiği bildirildi. Teknik direktör Guillermo Barros Schelotto'nun isteği doğrultusunda Muslera'nın transferi için yoğun çaba sarf eden Güney Amerika ekibinin, başarılı eldivenden gelen bu talebe olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
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