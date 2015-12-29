

Alassio'daki bir dondurmacı ve kenevirin sağlık için faydalı olduğunu savunan yerel Canapa Ligura kurumunun ortak hazırladığı esrarlı dondurmanın sloganı “Tadı iyi, etkisi iyi.”



Nitekim üreticilere göre, birkaç gün içinde halkın beğenisine sunulması planlanan dondurmanın içinde yüksek oranda yağ asidi var. Bu da kolesterol, akne, egzama, solunum hastalıkları ve damar sertliği gibi sorun ve hastalıklarla başa çıkmayı kolaylaştırıyor.