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bob marley anısına esrarlı dondurma

BOB MARLEY ANISINA ESRARLI DONDURMA

İtalya'nın kuzeyindeki Alassio kasabasında, Reggae müziğinin unutulmaz Jamaikalı ismi Bob Marley'e ‘saygı duruşu' için esrar aromalı dondurma üretildi.

Tarih : 29 Aralık 2015, 15:54
Puan Ver : Bob Marley Anısına Esrarlı Dondurma(5/10)3


Alassio'daki bir dondurmacı ve kenevirin sağlık için faydalı olduğunu savunan yerel Canapa Ligura kurumunun ortak hazırladığı esrarlı dondurmanın sloganı “Tadı iyi, etkisi iyi.”



Nitekim üreticilere göre, birkaç gün içinde halkın beğenisine sunulması planlanan dondurmanın içinde yüksek oranda yağ asidi var. Bu da kolesterol, akne, egzama, solunum hastalıkları ve damar sertliği gibi sorun ve hastalıklarla başa çıkmayı kolaylaştırıyor.








Etiketler: Bob  Marley  Anısına  Esrarlı  Dondurma    haber

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