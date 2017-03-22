

Trump fiyatlaması başladıktan dört ay sonra yatırımcılar, küresel çapta havlu atıyorlar.



Bank of America Corp.'un dolardaki pozisyonlanma ve hedge fonları ve müşterileriyle anketlerinden ve vadeli kontratlardan derlediği verilerin verdiği sinyal bu yönde. Bankanın verilerine göre ABD seçimlerinden sonra eklenen uzun dolar pozisyonları tamamen kaybolmuş durumda.



Myria Kyriacou öncülüğündeki Bank of America stratejistlerinin kaleme aldığı araştırma notunda, ABD seçimlerinin öncesinde ve hemen sonrasında oluşan dolar pozisyonları tamamen çözülmüş gibi görünüyor.” ifadesi yer aldı. Raporda, sözk onusu pozisyonlanmanın dolardaki bir sonraki geniş hareketi tetikleyen ana unsur olmayacağının altı çizildi.







kaynak:bloomberght