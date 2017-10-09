BOAT SHOW'DA 4 GÜNDE 28 MİLYON EUROLUK TEKNE SATILDI
Tuzla'da düzenlenen uluslararası Boatshow Eurasia'da 4 günde 28 milyon euro değerinde 77 tekne satıldı. En pahalı teknelerden biri olan Moonlight'ın 5 milyon euroya Rus iş adamına satıldı.
Tuzla,'da bulunan Viaport marinada 4-9 Ekim tarihleri arasında yapılan Boatshow Eurasia'da 430 milyon lira değerinde 255 tekne sergilendi. Bu yılki fuara Rusya, Norveç, İngiltere, Katar, Suudi Arabistan, İran, Lübnan, Birleşik Arap Emirliklerinin aralarında bulunduğu yabancı işadamları rağbet etti.
4 GÜNDE 28 MİLYON EURO'LUK SATIŞ YAPILDI
4 gün süren fuarda 28 milyon euro değerinde 77 tekne satıldığı öğrenildi. Satılan teknelerin en pahalısı 5 milyon euro değerinde Moonlight adlı tekne oldu. Teknenin, isminin açıklanmasını istemeyen bir Rus işadamına satıldığı öğrenildi. Satışı yapılan diğer teknelerden "Searay 475" 1 milyon 100 bin euro'ya katarlı bir işadamına, "Helia" adlı lüks tekne ise 3 milyon euro'ya başka bir katarlı işadamına satıldığı öğrenildi. Fuarda 14 yelkenli teknenin, toplam 19 milyon liraya, 28 adet sürat teknesinin ise toplam 4 milyon liraya el değiştirdiği belirtildi.
14 MİLYON EUROLUK TEKNE İÇİN 30 KİŞİYİ SIRAYA GİRDİ
Öte yandan 14 milyon euro fiyatıyla fuarın en pahalı teknesi olan" Cyclone"'nu ise incelemek için 30 müşterinin rezervasyon yaptırarak sıraya girdiği öğrenildi. Müşterilerin kendilerine verilen randevu günlerinde tekneye davet edilerek tanıtım yapılacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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