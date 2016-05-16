

Alman premium otomobil üretici BMW, sürücüsüz araçlarını ne zaman piyasaya sürmeyi hedeflediğini açıkladı.



Otobanlarda, dar caddelerde, yoğun trafikte… İngiltere Londra'da veya Çin'in pek çok şehrinde. Sürücüsüz otomobiller, her noktada test ediliyor. Şimdiye kadar da, ufak tefek park hataları ve tek tük kazalar -ki hiçbirinde, herhangi bir insan ne yaralandı ne öldü- dışında hiçbir probleme rastlanmadı. Dünyanın en büyük üreticileri, projeyi dur durak bilmeden sürdürüyor. Google ile Apple gibi bilişim devleri de, kendi araçlarını üretme amacı güdüyor.



Alman üst sınıf otomobil üreticisi BMW'nin Yönetim Kurulu Başkanı Harald Krueger, kesin tarihi işaret etti. Harald Krueger,sürücüsüz araçların geç beş yıl içinde, kuvvetle-muhtemel ise 2021 başında yollarda olacağını duyurdu.



Harald Krueger, hissedarlara yaptığı açıklamada “Saf elektrikli motoru ile günümüz benzinli araçlarını geride bırakacak BMW i8 Roadster modelimiz 2018 yılında piyasaya sürülecek. Sürücüsüz aracın temel prensipleri de, BMW i8 Roadster'ın altyapısında konumlanacak. Safkan sürücüsüz ve elektrikli aracımız BMW i Next ise 2021 başında, kullanıcıların beğenisine sunulacak. i Next; Sürücü gerektirmeyen kullanımı, dijital iletişim ağı, akıllı ve hafif tasarımı ile elektro-mobilitenin geleceği olacak.” ifadelerini kullanırken, sözlerine şöyle devam etti:



“Amacımız son derece açık: Sürücüsüz otomobil pazarının zirvesine, açık ara yerleşmek. Sürücü ve yaya güvenliği ise nihai önceliğimiz. İnsan hatalarını asgari düzeye indirgeyip, trafikteki ölüm ve yaralanmaları tarihin tozlu yapraklarına yollamak istiyoruz.”



BMW de bu gelişmeler sürerken, diğer bir Alman Daimler ise Apple ile ortak bir sürücüsüz otomobil anlaşmasına varmak üzere.



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