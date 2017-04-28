BMW ve Shell'in ortaklığıyla geliştirilen proje gelecekte hidrojenin teknolojisi kadar istasyonlarıyla da öne çıkacağının sinyallerini gönderiyor.



Sunduğu ürün gamında henüz hidrojen yakıtlı otomobillere ağırlık vermeyen BMW'nin günümüz stratejisi hibrit ve elektrikli modeller üzerinden devam ediyor. BMW'nin i adıyla ayrı bir departmanla yürüttüğü bu teknolojiyle birlikte geleceğin önemli parçalarından birisi de şüphesiz hidrojen yakıt teknolojisi.



Toyota, Hyundai ve Genesis gibi üreticilerin modelleriyle günümüzde 800 kilometrelere varan menzil değeri sunabilen hidrojen yakıtlı otomobillerin ileriki dönemde elektrikli otomobillerden daha yaygın olabileceği düşünülüyor.







kaynak:sabah







