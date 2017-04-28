Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

bmw'den hidrojen yakıtlı otomobiller için geleceğin istasyonu

BMW'DEN HİDROJEN YAKITLI OTOMOBİLLER İÇİN GELECEĞİN İSTASYONU

BMW ve Shell'in ortaklığıyla geliştirilen proje gelecekte hidrojenin teknolojisi kadar istasyonlarıyla da öne çıkacağının sinyallerini gönderiyor.

Tarih : 28 Nisan 2017, 11:56
Puan Ver : Bmw'den Hidrojen Yakıtlı Otomobiller İçin Geleceğin İstasyonu(5/10)5


Sunduğu ürün gamında henüz hidrojen yakıtlı otomobillere ağırlık vermeyen BMW'nin günümüz stratejisi hibrit ve elektrikli modeller üzerinden devam ediyor. BMW'nin i adıyla ayrı bir departmanla yürüttüğü bu teknolojiyle birlikte geleceğin önemli parçalarından birisi de şüphesiz hidrojen yakıt teknolojisi.



Toyota, Hyundai ve Genesis gibi üreticilerin modelleriyle günümüzde 800 kilometrelere varan menzil değeri sunabilen hidrojen yakıtlı otomobillerin ileriki dönemde elektrikli otomobillerden daha yaygın olabileceği düşünülüyor.



 



kaynak:sabah



 



 








Etiketler: Bmw  Den  Hidrojen  Yakıtlı  Otomobiller  İçin  Geleceğin  İstasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER