

BMW, yavaş bir şekilde de olsa sunduğu araçları elektrikliler ile değiştirmeye devam ediyor ve pek çok farklı araç türüne hybrid modellerini ekliyor. BMW'nin bu liste için sıradaki aracı ise, yeni BMW 5 Serisi. Serinin henüz tanıtılan aracı ise, 2018 model 530e iPerformance.







530e, dört silindirli turbocharged bir motor ile güçlendirilmiş ve bu motor, 180 beygir gücü ve 290 newton-metre tork sunmakta. Bu motora eşlik eden ise, 95 beygir gücü ve 250 newton-metre sunabilen bir elektrikli motor. Bu iki motor bir arada çalışken de yaklaşık olarak 248 beygir gücüne sahip bir araca sahip oluyorsunuz.



Bu durum, BMW'nin arka veya dört çekişli bir araç olarak seçilebilen ilk hybrid aracını da müjdeliyor. Arka koltuğun altında bulunan 9.2kWh'lik batarya, 25 kilometreye kadar sadece elektrikli bir şekilde çalışabilmekte. Araç, normal sürüş modunda sadece elektrik kullanarak saatte 90 kilometreye kadar hızlanabiliyor. Max eDrive modunda ise sessiz bir şekilde saatte 140 kilometre hızına ulaşabilmekte. Battery Control (Batarya Kontrolü) modu ise kullanıcının bataryadaki şarjın kontrolünü almasına imkan tanıyor. Batarya, 7 saatten kısa bir sürede tamamen şarj olabiliyor.







530e, standart 5'ler işe aynı güvenlik sistemlerini kullanıyor. Araç, şerit takibi ve kalabalık trafikte ilerleme konusunda sürücüye yardımcı olacak özelliklere sahip.







iDrive infotainment sistemi standart olarak 10.25 inçlik bir ekran ile sunulmakta. Hareket kontrolü ve BMW Connected uygulama grubu ise seçime bırakılmış durumda.







2018 BMW 530e iPerformance hybrid aracının ABD'de satışına 2017 yılının bahar mevsiminde başlanacak ancak henüz fiyat hakkında bir duyuru yapılmış değil.







kaynak:sabah