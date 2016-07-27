

Alman otomobil devi BMW, üreteceği sınırlı sayıda modelle, prestijine prestij katacak.



BMW, F10 kasa kodlu M5'in gidişini kutlamak için muazzam bir serinin hazırlıklarını yapıyor. Şunu belirtmemiz gerek ki bu özel model, “Competition Edition” adı altında satılacak seriye sadece 200 kişiye sahip olacak. 4.4 litre twin-turbo V8 ünite ile sunulacak model, ECU yazılımı ve atmosferik motoru ile 0-100 hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor.



Geniş orta konsolda kullanılan piyano siyahı renk otomobilin daha elit görünmesini sağlıyor. 8 ileri otomatik şanzımana kumanda eden elektronik vites kolunun hemen gerisinde “elektromekanik park freni”nin butonu bulunuyor. BMW 5 Serisi'nde, 1 ve 3 Serisi'nden farklı olarak mekanik el freni yerine eletromekanik bir sistem kullanıyor. Vites kolunun sol tarafında, yine 1 ve 3 Serisi'nde olduğu gibi sürüş modlarını değiştirmeyi sağlayan “Driving Experience Control” tuşu ve Electonic Stability program yer alıyor.



Ön ızgara daha büyük ve belirgin bir hal almış ve önceki seride uzaklaşılan geleneksel BMW çizgilerine fazlasıyla yaklaşılmış. Önceki serisi E60 ile bazı benzerlikler taşıyor olsa da daha çok E39 ve diğer önceki 5 serileri ile uyumlu. BMW'lerde olan sürücüye açılı konsol bu modelde geri dönmüş durumda… Buna sürücü dostu sistem adı da verilebilir.



Start Stop mekanizması ve Keyless Go (Anahtarsız Sürüş) size pratiklik ve zaman kazandıran yetenkeler. Otomobilin üstün konfor ve performansı, rakiplerine göre çok başarılı bir performans grafiğine sahip. 520 litrelik bagaj hacmi ve 70 litre yakıt deposu da otomobilin en büyük artılar arasında bulunuyor. Buna ek olarak otomobilin 4 çeker modelleri de (X-drive) mevcut ve oldukça başarılı yakıt ekonomisine sahip. Son olarak yeni modeller ile birlikte LED ön far sistemi de artık satın alınabiliyor.



BMW F10'un Türkiye satış fiyatı ise henüz belli değil.



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