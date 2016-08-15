BMW'nin ilk olarak Concept X4 ile yüzünü gösterdiği, dünya lansmanını ise birkaç ay önce New York'ta gerçekleştirdiği X ailesinin en yeni üyesi BMW X4 Türkiye'de de satışa sunuldu.



BMW'nin ilk olarak Concept X4 ile yüzünü gösterdiği, dünya lansmanını ise birkaç ay önce New York'ta gerçekleştirdiği X ailesinin en yeni üyesi BMW X4 Türkiye'de de satışa sunuldu. Markanın Spor Aktivite Coupe (SAC) olarak tanımladığı bir segmentin temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor ve genel X6'nın yolundan gidiyor. Avrupa'da kayda değer bir ilgi ile karşılaşan araç, Türkiye'de de iddialı.



Mayıs 2008 tarihinde yollara çıkan X6'nın bugüne kadar tüm dünyada 250 bin adet ile yakaladığı satış başarısı BMW X4'ün geleceği konusunda ipuçları veriyor.Premium kompakt crossover sınıfındaki ilk SAC otomobili olarak karşımıza çıkan X4, geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunuldu. Araçta BMW modellerinden tanıdığımız 184 HP'lik motorun yerine geçen 190 HP'lik yeni nesil dizel motor yer alıyor. Coupe hatlarına sahip araç, özellikle ön tasarımıyla X ailesinin bir üyesi olduğunu hemen farkettiriyor. Farların dış kenarlarının etrafındaki ışık şeritleri üst kısımda ve arkada hafifçe düzleşerek, geniş bir görünüm alıyor.



4671 mm. uzunluğa, 1881 mm. genişliğe ve 1624 mm. yüksekliğe sahip X4, 2810 mm'lik uzun dingil mesafesiyle iç mekanda önde ve arkada gerek diz, gerekse baş mesafesi için cömert bir kullanım alanı sunuyor. Akıllı tasarım detayları sayesinde olduğundan daha küçük görünmesine rağmen, iç mekanda genişliğiyle sizi şaşırtan X4'ün dış tasarımındaki sportif dokunuşlar iç mekanda ve ön panelde de hakim. Orta konsolun en üst kısmında büyük ve dokunmatik bir ekran yer alıyor. Bu ekran aracılığıyla aynı zamanda gerek ileri, gerekse de geri manevralar sırasında aracın konumunu size kılavuz çizgiler eşliğinde kuşbakışı gösteren çevresel görüş sistemi de yer alıyor. Bu sayede aracı park etmek veya dar alanda manevra yapmak çocuk oyuncağı haline geliyor. 40/20/40 oranında katlanabilen arka koltuklar sayesinde aracın 500 litre olan bagaj hacmi ise 1400 litreye kadar genişletilebiliyor.



BMW X4'te artık her modelde karşımıza çıkan Efficient Dynamics özellikleri yer alıyor.



Sekiz ileri Steptronic şanzımana sahip araç, 1805 kg. gövde ağırlığına rağmen 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor.



Sakin kullanımda 5.0 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi yakalamanız mümkünken, performanslı kullanımda bu oran artış gösterebiliyor. BMW X4 oldukça yetenekli. Bu yetenekler arasında EfficientDynamics özellikleri standart olarak yer alıyor. Eco Pro, Comfort, Sport ve Sport+ sürüş modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz.



xDrive özelliği standart donanımda yer alan X4'ün Euro6 normlarına uygun 2.0 litrelik dizel motoru 4000 d/d'de 190 HP güç ve 400 Nm tork değeri sunuyor. Sekiz ileri Steptronic şanzımana sahip araç, 1805 kg. gövde ağırlığına rağmen 0-100 km/s hızlanmasını sadece 8 saniyede gerçekleştirebiliyor ve 212 kilometre son hız mümkün olabiliyor.



BMW X4'ün Türkiye satış fiyatı 278.000 TL'den başlıyor.



X4, Avrupa'da da yükselen bir değer. Yüksek satış rakamlarına ve sıradışı konseptine rağmen, araç sadece Temmuz ayında 5000 barajını geride bıraktı.