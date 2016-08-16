

BMW tarafından ilk kez 1999 yılında X5 modelinin tanıtılmasıyla başlayan serüven, bu modele gösterilen ilginin büyüklüğü nedeniyle X model gamının oluşmasına ön ayak olmuştu. Kısa süre içerisinde X5'in küçük kardeşi BMW X3 ile yollarda boy gösteren Alman üreticinin bu model gamında ayrıca X1 ve kısa süre önce tanıtılan X4 modelleri de bulunuyor.



Önceki versiyonlarda zaman zaman eleştiri alan BMW mühendisleri bugün karşımıza çıkan BMW X3 ile tüm eleştirilere yanıt verdi ve ortaya gerçek anlamda BMW genlerini taşıdığını tasarımıyla da gösteren çok şık bir X3 çıktı. Söz konusu model, birkaç ay içinde zirve için Audi Q5 ve VW Tiguan ile kıyasıya bir rekabete girdi.



BMW'nin tüm modellerinde olduğu gibi BMW X3'te de çift böbrek şeklindeki ön ızgara yerini koruyor. Keskin bakışlı ve LED teknolojili farlar, uzun ve yüksek burun yapısıyla birleşerek, ortaya kaslı ve dinamik bir yüz çıkartmış. Yanda ön çamurluktan stop lambasına kadar uzayan imza niteliğinde belirgin bir hat var ve bu hat çizgisi aracın kaslı ve dinamik görünümüne önemli katkı sağlıyor. 4657 mm. uzunluğa, 1881 mm. genişliğe ve 1678 mm. yüksekliğe sahip araç, 2810 mm.'lik dingil mesafesiyle önde ve arkada tüm yolcular için oldukça cömert bir diz ve baş mesafesi sunuyor. Aracın iç mekanındaki çizgiler ve kullanılan malzeme BMW markasına yakışır nitelikte ve oldukça kaliteli. Ön panel ve orta konsolun tasarımı BMW X model gamının diğer üyeleriyle aynı… Deri döşeme koltuklar ve direksiyon, kaliteli plastik ve krom detaylarla iç mekana şıklık katıyor ve prestij duygusunu ön plana çıkartıyor.



Orta konsolun en üst kısmında BMW Connected sisteminin dijital bilgi ekranı yer alıyor. Bu ekran aracılığıyla navigasyondan, geri görüş kamerasına kadar birçok sistemi kullanabilirsiniz. Sistemin kumanda düğmeleri ise vites kolunun sağ tarafında yer alıyor. Aracın 550 litrelik bagaj hacmi arka koltukların katlanmasıyla birlikte 1600 litreye kadar çıkabiliyor.



BMW X3 sDrive20i modelinin ülkemizdeki fiyat 176.502 euro'dan başlıyor.