Ünlü Alman otomobil firması BMW ile dünyanın en büyük işlemci şirketi İntel, sürücüsüz otomobil konusunda ortaklıklarını açıkladı. 2017 yılının 2. yarısında 40 adet 7 serisi BMW'yle deneme sürüşlerine başlayacak olan şirketler, 2021 yılında aracı satışa çıkarmayı planlıyor.



Yaklaşık 6 ay önce 15 milyar dolar bedelle İsrailli teknoloji şirketi Mobileye'ı bünyesine katan İntel, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda BMW'yle birlikte otonom araç üretimine başlayacaklarını açıkladı.



İngiliz Wired.co.uk'un haberine göre, otonom sürüş için üretilecek olan 40 özel BMW 7 serisi araçla başlayacak olan otonom sürüş testleri 2017 yılının 2. yarısında başlayacak.



Aracı geliştirme sürecinde İsrail menşeili sürücü yardım sistemleri ve sensörleri üreticisi ve tedarikçisi Mobileye ile işbirliği yapacak iki şirket, İ-NEXT adı verilecek model altında birleşerek çalışmalarını sürdürüyor.







kaynak:yenişafak