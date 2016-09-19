Yakın bir geçmişe kadar arkadan itişli araçlarıyla tüm dünyada haklı bir üne kavuşan BMW'nin xDrive isimli dört tekerden çekiş sistemleriyle tanışması 1985 yılında başladı.



Yakın bir geçmişe kadar arkadan itişli araçlarıyla tüm dünyada haklı bir üne kavuşan BMW'nin xDrive isimli dört tekerden çekiş sistemleriyle tanışması 1985 yılında başladı.



Bugün akıllı dört tekerden çekiş sistemi xDrive teknolojisiyle adından sıkça söz ettiren Alman üreticinin BNW xDrive teknolojisine sahip toplam 8 farklı modelini ve tanıtıldığı günden bu yana çoğumuzun hayalini süsleyen i8 modelini en zor koşullarda test ediyor.



Genel olarak BMW xDrive teknolojisini standart dört tekerden çekiş sistemlerinden ayıran en önemli özelliği, arazi araçlarındaki gibi içeriden sizin kumanda edebileceğiniz bir sistem olmaması ve diferansiyel kilidi ile gücü ön ve arkaya yüzde 50:50 oranında aktaran sistemlerden farklı olarak, normal yol koşullarında gücü öne yüzde 40 ve arkaya yüzde 60 iletirken, koşullar değiştiğinde bu oranı değiştirip arkaya güç dağılımı yapması. Hatta bazı durumlarda bu sistem gücün tamamını ön ve arkaya iletebiliyor ve bu sayede aracın kayması engellenerek, daha dengeli bir sürüş elde ediliyor.



BMW xDrive bunu gerçekleştirirken ICM (şasi yönetimi) ve dinamik stabilite kontrolü DSC'yi kullanıyor. DSC ile birlikte sunulan otomatik diferansiyel freni ADB-X sayesinde ise araç patinaj yapmaya başladığında, patinaj yapan tekerdeki güç azaltılarak, güç diğer tekerlere yönlendiriliyor ve kaymanın ve patinajın önüne geçiliyor. Yaklaşık 800 km. menzil tüketen çalışan xDrive teknolojisi sayesinde 1400 metre yükseklikte ve dondurucu hava şartlarıyla oluşan karla ve buzla kaplı yollarda düz bir yola yakın, konforlu bir performans sağlıyor.



Alman premium otomobil üreticisi, eskinin uçak motoru yapımcısı olan şirket, sadece 2015 yılında 5 milyar dolar kar elde ederek, rakipleri karşısında inanılmazı başardı. Şirket en büyük rakibi Mercedes'i de sürklase etti.



BMW i8'nin ülkemizde iki modeli mevcut: İlki 590.000 TL'lik fiyatıyla Pure, ikincisi ise 650.000 TL'lik fiyatıyla Premium Active…



