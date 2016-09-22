Ülkemizde BMW, BMW i, MINI, Land Rover ve Jaguar'ın satış ve satış sonrası hizmetlerini üstlenen Borusan Otomotiv, teknoloji müdavimlerini mutlu edecek bir uygulamaya imza attı.



Ülkemizde BMW, BMW i, MINI, Land Rover ve Jaguar'ın satış ve satış sonrası hizmetlerini üstlenen Borusan Otomotiv, teknoloji müdavimlerini mutlu edecek bir uygulamaya imza attı.



Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen proje kapsamında “Online Hizmetler”i başlatan Borusan Oto, artık birçok hizmeti tek ekranda sunuyor. Müşteriler otomobilleri ile ilgili kişiselleştirilmiş bilgileri, otomobil geçmişini ve kampanyaları web sitesindeki “Online Hizmetler” bölümünden görebiliyor, bilgisayar, tablet ya da cep telefonundan istediği servis paketini seçip servise gitmeye ihtiyaç duymadan randevu alabiliyor. Bilindiği gibi özellikle BMW, Mini ve Land Rover markalarının, ülkemizdeki müşteri hacmi çok yüksek.



Lüks markaların dağıtımcısı, Borusan Otomotiv Şirketinin Türkiye Üst Düzey Yöneticisi Uğur Sarıkaya, “Çok yakında mobil uygulamamız da tüm bu hizmetleri içerecek şekilde güncellenerek müşterilerimizin hizmetine sunulacak. Mobil uygulamada bu hizmetler ile birlikte markalarımızın aksesuar listeleri görüntülenecek ve tek tuşla yol yardım özellikleri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına ait çözümlere anlık erişim mümkün olacak. Ayrıca, satışta olan kullanılmış otomobillere ait ayrıntıları, fotoğraf ve videolarıyla bu uygulamada görüntülemek ve “fiyat değiştiğinde haber ver” özelliğini kullanmak mümkün olacak.” açıklamasında bulundu.



Uygulamanın diğer bir faydası ise, aracı servise götürme tarihi, otomobilin kasko durumu ve kasko zamanının doluş tarihi gibi önemli bildirimlerde de bulunacak. Uygulama, Android ve Apple iOS işletim sistemlerinde kullanılabilecek veya masaüstü bilgisayar, web sayfasından gereken verilere erişebilecek.



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