Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'

bmw, mını, land rover ve jaguar'da dijital hizmet!

BMW, MINI, LAND ROVER VE JAGUAR'DA DİJİTAL HİZMET!

Ülkemizde BMW, BMW i, MINI, Land Rover ve Jaguar'ın satış ve satış sonrası hizmetlerini üstlenen Borusan Otomotiv, teknoloji müdavimlerini mutlu edecek bir uygulamaya imza attı.

Tarih : 22 Eylül 2016, 09:17
Puan Ver : Bmw, Mını, Land Rover Ve Jaguar'da Dijital Hizmet!(0/10)


Ülkemizde BMW, BMW i, MINI, Land Rover ve Jaguar'ın satış ve satış sonrası hizmetlerini üstlenen Borusan Otomotiv, teknoloji müdavimlerini mutlu edecek bir uygulamaya imza attı.



Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen proje kapsamında  “Online Hizmetler”i başlatan Borusan Oto, artık birçok  hizmeti tek ekranda sunuyor. Müşteriler otomobilleri ile ilgili  kişiselleştirilmiş bilgileri, otomobil geçmişini ve kampanyaları web sitesindeki “Online Hizmetler” bölümünden görebiliyor, bilgisayar, tablet ya da cep telefonundan istediği servis paketini seçip servise gitmeye ihtiyaç duymadan randevu alabiliyor. Bilindiği gibi özellikle BMW, Mini ve Land Rover markalarının, ülkemizdeki müşteri hacmi çok yüksek.



Lüks markaların dağıtımcısı, Borusan Otomotiv Şirketinin Türkiye Üst Düzey Yöneticisi Uğur Sarıkaya, “Çok yakında mobil uygulamamız da tüm bu hizmetleri içerecek şekilde güncellenerek müşterilerimizin hizmetine sunulacak. Mobil uygulamada bu hizmetler ile birlikte markalarımızın aksesuar listeleri görüntülenecek ve tek tuşla yol yardım özellikleri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına ait çözümlere anlık erişim mümkün olacak. Ayrıca, satışta olan kullanılmış otomobillere ait ayrıntıları, fotoğraf ve videolarıyla bu uygulamada görüntülemek ve “fiyat değiştiğinde haber ver” özelliğini kullanmak mümkün olacak.” açıklamasında bulundu.



Uygulamanın diğer bir faydası ise, aracı servise götürme tarihi, otomobilin kasko durumu ve kasko zamanının doluş tarihi gibi önemli bildirimlerde de bulunacak. Uygulama, Android ve Apple iOS işletim sistemlerinde kullanılabilecek veya masaüstü bilgisayar, web sayfasından gereken verilere erişebilecek.



15 İlde İnternet Tamamen Kesildi








Etiketler: Bmw  Mını  Land  Rover  Ve  Jaguar  Da  Dijital  Hizmet    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER