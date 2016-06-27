

Markanın geçtiğimiz ay başlattığı ‘BMW May Fest' haziran ayına uzadı. Kampanya kapsamında BMW 116d ve BMW 118i modelleri haziran ayında May Fest'e özel donanım paketleriyle satışa sunuluyor.







Sensatec deri döşeme, elektrikli cam tavan, LED farlar, otomatik klima, geri görüş kamerası, güneş korumalı arka camlar, elektro krom katlanır dış aynalar, gelişmiş gösterge paneli, çok fonksiyonlu spor deri direksiyon ve metalik renk seçenekleriyle satışa sunulan BMW 116d ve BMW 118i modellerinde aylık faiz oranı yüzde 0.49. Ayrıca araçlar 3 yıl/60 bin km BMW Service Inclusive Bakım Paketi ve 3. Yıl BMW Uzatılmış Garanti Paketi seçeneklerine sahip.







BMW 320i modelinde M Sport paket, 600 Watt gücünde, 16 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, 8.8 inçlik 3D harita görünümlü Navigasyon Professional, Dakota deri döşeme, elektrikli hafızalı spor ön koltuklar, fren fonksiyonlu Cruise Control, Connected Drive özellikleri ve seriye özel metalik beyaz renk seçenekleri bulunuyor.







BMW 320i Efficient Dynamics modeli haziran ayı sonuna kadar, aylık yüzde 0.89 faiz oranı veya 3 yıl/60 bin km BMW Service Inclusive Bakım Paketi ve 3. Yıl BMW Uzatılmış Garanti Paketi seçeneklerine sahip olacak.







BMW520i'de ise 10,2 inçlik 3D harita görünümlü Navigasyon Professional, 18 inç hafif alaşım jantlar, soft-close özellikli kapılar, güneş korumalı arka camlar, otomatik bagaj kapağı, yüksek çözünürlüklü dijital gösterge ekranı, elektrikli hafızalı ön koltuklar, Connected Drive özellikleri ve metalik renk seçenekleri ile yüzde 0.89 faiz oranı veya aylık yüzde 0.49 faiz oranı veya 3 yıl/60.000 km BMW Service Inclusive Bakım Paketi ve 3. Yıl BMW Uzatılmış Garanti Paketi bulunuyor.







Öte yandan MINI'de Euro/ TL ‘de sabit kur 3.09 ve tüm MINI modellerinde 24 ay vadeye ve 55 bin TL'ye kadar yüzde 0,99 faiz oranı kampanyası var. Jaguar'- da ise XE ve XF modellerinde 24 ay vadeye kadar yüzde 0,99 faiz oranı kampanyası ile ve takas desteği var.