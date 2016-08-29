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bmw m5 competition, süper spor araçlara karşı!

BMW M5 COMPETİTİON, SÜPER SPOR ARAÇLARA KARŞI!

BMW M Departmanı, aile iş odaklı sedanı M5'in çok özel modelini geliştirdi ve güncel BMW M5 model ailesine yeni bir ürün ilave etti.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 11:52
Puan Ver : Bmw M5 Competition, Süper Spor Araçlara Karşı!(0/10)


BMW M Departmanı, aile iş odaklı sedanı M5'in çok özel modelini geliştirdi ve güncel BMW M5 model ailesine yeni bir ürün ilave etti.



4.4 litrelik silindir hacmiyle motor gücü 592 beygir olan ve 700 Nm maksimum tork üreten BMW M5 Competition Edition, şirketin model tarihindeki en güçlü otomobilleri arasında yer alıyor.  Standart olarak Drivelogic özellikli bir M çift debriyajla birlikte sunulan BMW M5 “Competition Edition”, 0'dan 100 km/saat hıza yalnızca 3,9 saniyede hızlanmayı başarıyor. Bu değer, pek çok tek kapılı spor otomobile toz yutturacak düzeyde. Benzer politikalarla hareket eden rakibi Audi'nin egemenliği tehdit altında ve RS6 Avant'ın başı çok ağrıyacak gibi gözüküyor.



Alman üretici, sadece rakamlarla sınırlı kalmıyor. Dinamik kontrol sistemi DSC'nin (Dinamik Denge Kontrolü) M Dinamik Modu da sportif kullanım özelliklerine göre uyarlanmış. Bu sayede, BMW M5 “Competition Edition”, hem günlük yolculuklarda hem de otobanda büyük bir sürüş keyfi vadediyor. Üstelik pek çok süper spor otomobilde bulunan karbon disk fren seçeneği, opsiyonel olarak BMW M5 Competition Edition'da da bulunuyor.



Bang & Olufsen High End Surround Ses Sistemi, BMW Head-up Display, Konfor Erişim Sistemi, Şerit Terk Uyarısı veya opsiyonel BMW Sürüş Asistanı, ön kısımda ısıtmalı koltuklar, bu otomobil kılıklı uzay aracının donanımları arasında. 20 inçlik jantlar da, dört kapılı spor otomobille muazzam bir kombinasyon sağlıyor.



Elbette bu tür bir lüks-spor otomobil melezinin ucuz olmasını ihtimal dışı. Kara roketinin Almanya fiyatı 130.000 euro yani yaklaşık 430.000 TL olması belirlenmiş. Ülkemizde ise bu fiyat, vergilerle, pek çok faninin erişemeyeceği düzeye tırmanacaktır.



Hangisine inanalım. Vestel mi Arçelik mi?








Etiketler: Bmw  M5  Competition  Süper  Spor  Araçlara  Karşı    haber

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