Elektrikli otomobillerin artık hayatımıza yerleşik giriş yapmaları nedeniyle, motor teknolojilerinin yeni gözdesi elektrikli ulaşım araçları oldu. Bu konuda sektördeki gelişmeye ve çalışmalara önemli derecede yön veren markalardan biri olan BMW, i8 ile beğenileri toplamaya devam ediyor.



Elektrikli otomobillerin artık hayatımıza yerleşik giriş yapmaları nedeniyle, motor teknolojilerinin yeni gözdesi elektrikli ulaşım araçları oldu. Bu konuda sektördeki gelişmeye ve çalışmalara önemli derecede yön veren markalardan biri olan BMW, i8 ile beğenileri toplamaya devam ediyor.



Benzinli ve elektrikli toplamda 360 beygirlik bir otomobil ile BMW severlerin karşısına çıkan otomobil, 0-100 km hızına 4 saniye civarlarında ulaşıyor ki bu oldukça iyi bir değer. Sport mode içerisine geçişte şanzıman desteğini isteyen BMW i8, arkada yer alan 1.5 motor elektrikli desteği ile de göz dolduruyor.



Tamamı karbon kaplamadan oluşan bu aracın, Sunroofu bulunmamakla beraber, yaklaşık olaran 1.5 ton ağırlığında segmentinin yanında başarıyla yer alıyor. Yol tutuş, kazandığı ivme ve elektrikli motordan gelen sanal ancak son derece güçlü motor sesi tatmin etmeyi de başarıyor.



Sport moda geçişlerinde yalnızca mod değiştirmenin yeterli olmadığını kanıtlayan araç, sport moda geçiş yapabilmek için şanzumanı da sport moda almanız yönünde uyarıyor. Sport mode içerisinde son derece süratli ve ivmelenme gücü yüksek olan otomobilin frenleri de bir o kadar kararlı olarak ifade ediliyor.



Şehir içi sürüş konforunu da sonuna kadar yaşatan otomobil, özellikle şehir içindeki güçlü ve bir o kadar da dinamik duruşunun hakkını verdiği aktarılırken, bir o kadar da konforlu sürüşe olanak tanıyor şeklinde iletiliyor.



Markayı takip edenler ya da araca bir kez binme şansı yakalayanlar tarafından ifade edildiği üzere, BMW i8 beğeni toplamaya devam ediyor şeklinde aktarmak mümkün.



Seagate'den 10tb'lık disk