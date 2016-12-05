BMW i3, 2016 “Altın Direksiyon Simidi” ödülünü kazanarak, “Auto Bild” ve “Bild am Sonntag” tarafından ortaklaşa düzenlenen bir yarışmaya katılan ve uzun kullanım ömrü değerlendirmesiyle ikinci defa ödül almış olan ilk model oldu.



BMW i3, 2016 “Altın Direksiyon Simidi” ödülünü kazanarak, “Auto Bild” ve “Bild am Sonntag” tarafından ortaklaşa düzenlenen bir yarışmaya katılan ve uzun kullanım ömrü değerlendirmesiyle ikinci defa ödül almış olan ilk model oldu.



Tümüyle elektrikli mobilite için tasarlanmış dünyanın ilk premium otomobili BMW i3 ilk olarak 2013 yılında, piyasa lansmanından bile önce “en iyi çevre dostu otomobil” olduğu için “Yeşil Direksiyon Simidi” ödülünü almıştı. Bu sırada BMW i3 (karma yakıt tüketimi: 0.0 l/100 km, karma CO2 emisyonu: 0 g/km) niteliklerini göstermek için yola çıkmıştı. Yerel olarak emisyonsuz sürüş keyfi ve güç tüketimi, öncü tasarımı ve akıllı bağlantı özellikleriyle uzmanlardan oluşan jüriyi bir dizi yoğun pratik test içinde etkiledi.



İlk defa 1976'da verilen “Altın Direksiyon Simidi” ödülü, Avrupa otomotiv sektöründeki en prestijli ödüllerden biri arasında. Şimdi 41. yılında olan yarışma, başlangıçta Almanya ve diğer 20 Avrupa ülkesindeki dergi okuyucuları tarafından oylanan 36 güncel modeli içeriyordu. BMW i3 21 ülkenin tümünde kategorisinin birincisi oldu. 21 okuyucu favorisi ardından yarış pilotları, tasarımcılar, teknisyenler, dijital uzmanlar, baş editörler ve okuyuculardan oluşan bir uzmanlar jürisi tarafından asit testinden geçirildi. Kapsamlı test sürüşleri ve detaylı karşılaştırmalara dayalı olarak 57 güçlü uluslararası panel ardından altı kategorinin her birinde ödül kazananları seçti; BMW i3 burada da yedi uzmanlar grubunun beşinden en yüksek puanı alarak açıkça kazanan oldu.



BMW i3, piyasa lansmanından bu yana premium kompakt segmentinde dünyanın en başarılı elektrikli araçlarından biri oldu. BMW i3 Norveç'te 2015'ten beri tüm BMW model serisi içinde en çok satan araç oldu. Almanya'daysa şu an itibariyle bu yıl içindeki pazar payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Global olarak BMW i3 müşterilerinin yaklaşık %85'i BMW'ye yeni gelen müşterilerden oluşuyor.



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Kaynak dostu materyaller ve üretim tekniklerinin otomobilin modele özgü özellikleriyle birleşmesi sonucunda ortaya, çok sayıda başka ödülün yanı sıra baştan “Yeşil Direksiyon Simidi” ödülünü de kazanan bütünsel bir sürdürülebilirlik konsepti çıktı. BMW i3 piyasa lansmanında, geleneksel yöntemle üretilen ve gücünü geleneksel yöntemlerden alan otomobillerden en az üçte bir oranında daha iyi olan TÜV onaylı bir kullanım ömrü değerlendirmesine sahip ilk araç unvanını kazandı.



BMW i otomobillerinin geliştirilmesi boyunca kazanılan uzmanlık şimdi temel BMW Group markalarına teknoloji aktarımı için kullanılıyor. Bu özellikle, yeni BMW 7 Serisi gövde yapısında CFRP kullanımının yanı sıra, plug-in hibrid tahrikli BMW iPerformance modellerine eDrive teknolojisinin entegre edilmesinde kendini gösteriyor. BMW 2 Serisi Active Tourer'ın BMW iPerformance modelleri, BMW 3 Serisi Sedan, BMW X5, BMW 7 Serisi ve özel olarak Çin otomotiv pazarı için geliştirilen BMW X1 xDrive25Le iPerformance'tan sonra, 2017 ilkbaharında plug-in hibrid tahrikli yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın da lansmanı yapılacak. MINI markasının ilk plug-in hibrid modelinin 2017'de onu takip etmesi planlanıyor.



eDrive teknolojisi alanında gösterilen tutarlı ilerleme, BMW i3'ün popülerliğini artırabilir. 12.6 kWh/100 km; karma CO2 emisyonu: 0 g/km) günlük koşullarda 200 kilometreye varan bir mesafeyi ve standart çevrim içinde 300 kilometreye varan bir mesafeyi kat ediyor. Bu, hala mevcut olan BMW i3'ü (60 Ah) yüzde 50'den daha fazla bir oranda aşıyor.



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