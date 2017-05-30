

BMW fabrikalarında üretim krizi yaşanıyor… Bloomberg'ün haberine göre şirket Almanya'dan Çin'e, Çin'den Güney Afrika'ya kadar pek çok üretim tesisinde faaliyetleri durdurdu.







BMW basın sözcüsü Michael Rebstock'un yaptığı açıklamaya göre firmanın Leipzig fabrikasında yedek parça sıkıntısından dolayı cuma gününden bu yana üretim yapılamazken Münih fabrikası da İtalyan bir yedek parça üreticisinin teslimat yapmamasından dolayı faaliyete başlayamıyor







kaynak:ahaber