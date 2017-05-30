BMW FABRİKALARINDA ÜRETİM DURDU
Yedek parçaların ulaşmamasından dolayı BMW fabrikalarında üretim sıkıntısı yaşanıyor. Firma Almanya ve Çin'deki fabrikalarında üretimi durdurdu.
BMW fabrikalarında üretim krizi yaşanıyor… Bloomberg'ün haberine göre şirket Almanya'dan Çin'e, Çin'den Güney Afrika'ya kadar pek çok üretim tesisinde faaliyetleri durdurdu.
BMW basın sözcüsü Michael Rebstock'un yaptığı açıklamaya göre firmanın Leipzig fabrikasında yedek parça sıkıntısından dolayı cuma gününden bu yana üretim yapılamazken Münih fabrikası da İtalyan bir yedek parça üreticisinin teslimat yapmamasından dolayı faaliyete başlayamıyor
kaynak:ahaber
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