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bmw fabrikalarında üretim durdu

BMW FABRİKALARINDA ÜRETİM DURDU

Yedek parçaların ulaşmamasından dolayı BMW fabrikalarında üretim sıkıntısı yaşanıyor. Firma Almanya ve Çin'deki fabrikalarında üretimi durdurdu.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 14:07
Puan Ver : Bmw Fabrikalarında Üretim Durdu(9/10)7


Bloomberg'ün haberine göre şirket Almanya'dan Çin'e, Çin'den Güney Afrika'ya kadar pek çok üretim tesisinde faaliyetleri durdurdu.



BMW basın sözcüsü Michael Rebstock'un yaptığı açıklamaya göre firmanın Leipzig fabrikasında yedek parça sıkıntısından dolayı cuma gününden bu yana üretim yapılamazken Münih fabrikası da İtalyan bir yedek parça üreticisinin teslimat yapmamasından dolayı faaliyete başlayamıyor.



 



kaynak:hürriyet








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