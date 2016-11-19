

Alman otomotiv devi BMW, elektrikli araç sektöründe pazar lideri olmanın planlarını yapmaya çoktan başlamış görünüyor. Şirket bu doğrultuda 2017 yılı dahilinde 100.000 adet elektrikli araç satmanın hesabını yapıyor.



Hatırlanacağı üzere BMW, 2013 yılında elektrikli araç pazarina i8 ve i3 modelleriyle adım atmayı başarmıştı. Şirket bu seferde sektörde liderlik bayrağını kapmanın planlarını yapmaya başladı. BMW CEO'su Harald Krueger 2017 yılında 100.000 adet elektrikli otomobil satışını kendilerine hedef koyduklarını dile getirdi.



BMW tarafında olan satış rakamlarına bakacak olursak 2013 yılında 100.000 adet elektrikli araç satışı yapılırken, 2016 yılında ise 60.000 civarında model müşteriye ulaştı. Bu sonuçlar üzerinden bir analiz yapacak olursak şirket tarafından koyulan 2017 hedeflerinin gerçekleştirilmesi oldukça mümkün gözüküyor.



BMW bu hedefine ulaşmak için ilk olarak i3 modelinde batarya menzilini yıl yüzde 50 arttırarak gerçekleştirme adımını atıyor. Bu araç şirket için oldukça fazla önem arz ediyor. Gelen istatistiklere göre satışların büyük çoğunluğunu i3 modeli oluşturuyor. Ayrıca şirket 2018 yılı için üstü açık i8 modeli piyasaya sürmeyi düşünürken, 2019 yılı için ise 530e, X3 EV ve bir Mini EV modeli planlıyor.



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