Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

bmw, elektrikli araç satışını arttırmanın planlarını yapıyor

BMW, ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINI ARTTIRMANIN PLANLARINI YAPIYOR

Alman otomotiv devi BMW, elektrikli araç sektöründe pazar lideri olmanın planlarını yapmaya çoktan başlamış görünüyor. Şirket bu doğrultuda 2017 yılı dahilinde 100.000 adet elektrikli araç satmanın hesabını yapıyor.

Tarih : 19 Kasım 2016, 10:30
Puan Ver : Bmw, Elektrikli Araç Satışını Arttırmanın Planlarını Yapıyor(9/10)11


Alman otomotiv devi BMW, elektrikli araç sektöründe pazar lideri olmanın planlarını yapmaya çoktan başlamış görünüyor. Şirket bu doğrultuda 2017 yılı dahilinde 100.000 adet elektrikli araç satmanın hesabını yapıyor.



Hatırlanacağı üzere BMW, 2013 yılında elektrikli araç pazarina i8 ve i3 modelleriyle adım atmayı başarmıştı. Şirket bu seferde sektörde liderlik bayrağını kapmanın planlarını yapmaya başladı. BMW CEO'su Harald Krueger 2017 yılında 100.000 adet elektrikli otomobil satışını kendilerine hedef koyduklarını dile getirdi.



BMW tarafında olan satış rakamlarına bakacak olursak  2013 yılında 100.000 adet elektrikli araç satışı yapılırken, 2016 yılında ise 60.000 civarında model müşteriye ulaştı. Bu sonuçlar üzerinden bir analiz yapacak olursak şirket tarafından koyulan 2017 hedeflerinin gerçekleştirilmesi oldukça mümkün gözüküyor.



BMW bu hedefine ulaşmak için ilk olarak i3 modelinde batarya menzilini  yıl yüzde 50 arttırarak gerçekleştirme adımını atıyor. Bu araç şirket için oldukça fazla önem arz ediyor. Gelen istatistiklere göre satışların büyük çoğunluğunu i3 modeli oluşturuyor. Ayrıca şirket 2018 yılı için üstü açık i8 modeli piyasaya sürmeyi düşünürken, 2019 yılı için ise 530e, X3 EV ve bir Mini EV modeli planlıyor.



Galeri: Transformers 5'ten Çarpıcı Detaylar!








Etiketler: Bmw  Elektrikli  Araç  Satışını  Arttırmanın  Planlarını  Yapıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER