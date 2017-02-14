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Bmw Çin'deki 41 Bin 685 Aracını Geri Çağıracak
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bmw çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak

BMW ÇİN'DEKİ 41 BİN 685 ARACINI GERİ ÇAĞIRACAK

BMW, hava yastığındaki arıza nedeniyle Çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak.

Tarih : 14 Şubat 2017, 12:24
Puan Ver : Bmw Çin'deki 41 Bin 685 Aracını Geri Çağıracak(7/10)7


BMW, hava yastığındaki arıza nedeniyle Çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak.



Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, BMW'ye dair 9 Ekim'de başlayacak geri çağırmaların, araçların hava yastığındaki kusurdan kaynaklandığı belirtildi.



Geri çağırmanın, 2 Şubat-22 Kasım 2012'de üretilen farklı modellerdeki 41 bin 685 aracı kapsadığı ifade edildi.Açıklamada, bu araçların sürücü ve ön yolcu hava yastıklarının şişmesi sırasında gaz panellerinde hasar oluşma riski bulunduğu aktarıldı.



 



kaynak:sabah








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