

BMW, hava yastığındaki arıza nedeniyle Çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak.







Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, BMW'ye dair 9 Ekim'de başlayacak geri çağırmaların, araçların hava yastığındaki kusurdan kaynaklandığı belirtildi.







Geri çağırmanın, 2 Şubat-22 Kasım 2012'de üretilen farklı modellerdeki 41 bin 685 aracı kapsadığı ifade edildi.Açıklamada, bu araçların sürücü ve ön yolcu hava yastıklarının şişmesi sırasında gaz panellerinde hasar oluşma riski bulunduğu aktarıldı.







kaynak:sabah