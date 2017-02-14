BMW ÇİN'DEKİ 41 BİN 685 ARACINI GERİ ÇAĞIRACAK
BMW, hava yastığındaki arıza nedeniyle Çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak.
BMW, hava yastığındaki arıza nedeniyle Çin'deki 41 bin 685 aracını geri çağıracak.
Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, BMW'ye dair 9 Ekim'de başlayacak geri çağırmaların, araçların hava yastığındaki kusurdan kaynaklandığı belirtildi.
Geri çağırmanın, 2 Şubat-22 Kasım 2012'de üretilen farklı modellerdeki 41 bin 685 aracı kapsadığı ifade edildi.Açıklamada, bu araçların sürücü ve ön yolcu hava yastıklarının şişmesi sırasında gaz panellerinde hasar oluşma riski bulunduğu aktarıldı.
kaynak:sabah
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