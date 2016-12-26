Galaxy Note 7 Şakasının Perde Arkası!
Ev Sinemasına Özel Lg Probeam Lazer Projektör
Kişisel Yılbaşı Kartı Oluşturun
Oyun Pazarı 100 Milyar Dolar Rakamına Çok Yaklaştı
Amd Polaris 12 Gerekli Sertifika Onayını Başarıyla Aldı
Nokia, 32 Adet Patent İhlali Hakkında Apple'a Dava Açma Kararı Aldı
Google'da Çalışmak Hayal Edildiği Gibi Değil
Araç Sahipleri Dikkat! O Uygulama Yeniden Gündemde
Başbakanın Girişimiyle İzmir Metrosu 7 Km Uzatılacak
Tsk'dan Ayrılan Pilotlara Yeniden İstihdam İmkanı Geliyor
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açılıyor
Moskova'da Bomba Alarmı
9 İlde 1205 Yerleşim Merkezine Ulaşım Sağlanamıyor
Anayasa Komisyonunda Gerginlik!
Satarken Yakalandı, 3 Bin 731 Lira Ceza Kesildi
Çin'in İlk Uçak Gemisi Pasifik'e Hareket Etti
Soğuk Havadan Kaynaklanan Baş Ağrılarına Dikkat
Cinsellik Hormonlarını Harekete Geçiriyor!
Galatasaray Devre Arasına Mutlu Giriyor
Akıncı'da Yakıt Tanklarını Sığınağa Sakladık

bmw çin'deki 193 bin aracını geri çağırıyor

BMW ÇİN'DEKİ 193 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR

BMW, Çin'deki 193 bin 611 aracını geri çağırıyor. Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresince, araçların çağrılmasının hava yastığındaki kusurdan kaynaklandığını açıklandı.

Tarih : 26 Aralık 2016, 10:16
Puan Ver : Bmw Çin'deki 193 Bin Aracını Geri Çağırıyor(6/10)6


Geri çağırmanın, 9 Aralık 2005 ile 23 Aralık 2011 arasında BMW China tarafından ithal edilen 168 bin 861 BMW 120i, 130i, 316i, 320i, 325i, 330i, 335i, X1, X3, X5, X6 ve M3 modellerini kapsadığı kaydedildi.



Ayrıca BMW Brilliance tarafından 12 Temmuz 2005 ile 31 Aralık 2011 arasında üretilen 24 bin 750 BMW 320i, 325i ve X1 serisi aracın da geri çağırıldığı ifade edildi.



Çağırma işlemine gelecek yıl ağustos ayından itibaren başlanacağı ve arızalı parçaların ücretsiz değiştirileceği bildirildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Bmw  Çin  Deki  193  Bin  Aracını  Geri  Çağırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER