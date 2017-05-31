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bmw bosch'tan tazminat istemeyecek!

BMW BOSCH'TAN TAZMİNAT İSTEMEYECEK!

BMW yedek parça teslimatında yaşanan gecikmeler nedeniyle Almanya, Çin ve Güney Afrika'daki bazı tesislerde üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Şirketin, dünyanın en büyük otomobil yedek parça tedarikçisi olan Bosch'dan tazminat istemeye hazırlandığı belirtildi.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 14:33
Puan Ver : Bmw Bosch'tan Tazminat İstemeyecek!(8/10)8


BMW'nin satın alma müdürü Markus Duesmann, teslimattaki aksama nedeniyle üretimdeki kesintilerin devam edebileceğini söyledi.



Bosch ise sorunun yarattığı etkiyi en aza indirmek için çalıştığını bildirdi. Bosch yetkilileri, sorunun İtalya'da yedek parça üreten firmanın darboğaza girmesinden kaynaklandığını, sorunu çözmek için birçok çalışanını İtalya'ya gönderdiğini belirtti.



Habertürk'ün haberine göre Bosch, Volkswagen'ın emisyon skandalında rol oynadığı gerekçesiyle bir süredir zor günler yaşıyor.



 



kaynak:sabah








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