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bmw, airtouch'ı tanıtmaya hazırlanıyor

BMW, AİRTOUCH'I TANITMAYA HAZIRLANIYOR

BMW , CES 2016 fuarı sırasında AirTouch isimli yeni teknolojisini tanıtacak.

Tarih : 31 Aralık 2015, 10:02
Puan Ver : Bmw, Airtouch'ı Tanıtmaya Hazırlanıyor(9/10)9


BMW , CES 2016 fuarı sırasında AirTouch isimli yeni teknolojisini tanıtacak.

AirTouch, BMW'nun mevcut Touch Command teknolojisinin yerini alacak ve yakın gelecekte şoförlerin otomobilleri, ekrana dokunmadan havada çizdikleri parmak hareketleri ile kontrol etmelerini sağlayacak.

CES 2016 sırasında ilk demosu sergilenecek olan Air Touch teknolojisi şoförün veya yolcunun kokpit ile arka görüş aynası arasında kalan bölgede yaptıkları el hareketlerini analiz ederek tanıdığı hareketleri komuta dönüştürecek. Bu sayede örneğin, şoför dokunmatik ekrandaki doğru tuşlara dokunabilmek için dikkatini yoldan ayırmak zorunda kalmadan navigasyon haritasına müdahale edebilecek veya araçtaki yolcu, kokpite kadar uzanmak zorunda kalmadan radyoda ya da müzik çalarda yeni şarkılar arayabilecek.

Geçen yıl CES fuarında tanıttığı Touch Command sistemini 2016'da piyasaya süren  BMW 7 modeli otomobillerde kullanacak. Yeni Air Touch sisteminin ise sonraki nesil otomobillerde Touch Command'ın yerini alması bekleniyor.



Dikkat çeken elektrikli otomobiller








Etiketler: Bmw  Airtouch  I  Tanıtmaya  Hazırlanıyor    haber

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