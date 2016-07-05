BMW AÇIK KAYNAK KODLU AKILLI OTOMOBİL PLATFORMU GELİŞTİRECEK
BMW, Google'ın Android'le akıllı telefonlara yaptığını yaparak, açık kaynak kodlu bir akıllı otomobil platformu geliştirmek istiyor.
BMW ve Intel ortaklığına, akıllı otomobiller için sensörler geliştiren Mobileye şirketi de katılacak. Mobileye şu anda Tesla dahil bir grup akıllı otomobilin sensörlerini sağlıyor.
BMW'nin planlarına göre, Intel ile birlikte geliştirecekleri akıllı otomobil platformunu, diğer otomobil üreticileri de kullanarak, kendi tasarımları olan otomobillere entegre edebilecekler. Böylece otomobil piyasasında, Android telefonlarda yaşandığı gibi, ortak işletim sitemine sahip otomobillerde oluşan bir ekosistem oluşacak.
Intel, yıllardır otonom sürüş teknolojileri üzerinde çalışıyor ve bu alanda önemli yol katetti. BMW ise, 2021 yılında otonom otomobiller üretme hedefi olmasına rağmen henüz bu konuda Ar-Ge çalışmaları başlatmış değil. Dolayısıyla şirketin 2020'lerden itibaren başlayacak otonom otomobil rekabetinde rakiplerinden geri kalmaması için Intel ile işbirliği yapması büyük önem taşıyor.
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