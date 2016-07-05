O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

bmw açık kaynak kodlu akıllı otomobil platformu geliştirecek

BMW AÇIK KAYNAK KODLU AKILLI OTOMOBİL PLATFORMU GELİŞTİRECEK

BMW, Google'ın Android'le akıllı telefonlara yaptığını yaparak, açık kaynak kodlu bir akıllı otomobil platformu geliştirmek istiyor.

Tarih : 05 Temmuz 2016, 21:31
Puan Ver : Bmw Açık Kaynak Kodlu Akıllı Otomobil Platformu Geliştirecek(8/10)8


BMW ve Intel ortaklığına, akıllı otomobiller için sensörler geliştiren Mobileye şirketi de katılacak. Mobileye şu anda Tesla dahil bir grup akıllı otomobilin sensörlerini sağlıyor.



BMW'nin planlarına göre, Intel ile birlikte geliştirecekleri akıllı otomobil platformunu, diğer otomobil üreticileri de kullanarak, kendi tasarımları olan otomobillere entegre edebilecekler. Böylece otomobil piyasasında, Android telefonlarda yaşandığı gibi, ortak işletim sitemine sahip otomobillerde oluşan bir ekosistem oluşacak.



Intel, yıllardır otonom sürüş teknolojileri üzerinde çalışıyor ve bu alanda önemli yol katetti. BMW ise, 2021 yılında otonom otomobiller üretme hedefi olmasına rağmen henüz bu konuda Ar-Ge çalışmaları başlatmış değil. Dolayısıyla şirketin 2020'lerden itibaren başlayacak otonom otomobil rekabetinde rakiplerinden geri kalmaması için Intel ile işbirliği yapması büyük önem taşıyor.








Etiketler: Bmw  Açık  Kaynak  Kodlu  Akıllı  Otomobil  Platformu  Geliştirecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER