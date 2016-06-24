

BMW, çocuk koltuklarında tespit edilen bir hatadan dolayı 620 bin SUV aracı geri çağırmaya karar verdi.







BMW, spor tasarımı ve kaliteli yapısı ile günümüzde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor. Gel gelelim bir otomobil markasının kaliteli olması, ürettiği araçlarda sorun yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.







Hatırlayacak olursak geçtiğimiz ay hava yastığı sorunu nedeniyle 1 milyon Mercedes'in geri çağırıldığının haberini yapmıştık. Bu kez de BMW, çocuk koltuklarında tespit edilen hata nedeniyle 622 bin otomobili geri çağırma kararı aldı.







Geri çağırılacak SUV araçlar arasında 2011'den itibaren üretilen X3 ve 2015'ten itibaren üretilen X4 bulunuyor. Söz konusu hata kapsamında İngiltere'de 45 bin, ABD'de ise 188 bin araç hali hazırda geri çağırıldı. Diğer ülkelerde de geri çağırmaların devam ederek toplam sayının 600 bine ulaşması bekleniyor.







Tespit edilen hataya göre çocuklar için tasarlanan koltuk sistemi, aracın alt kısmındaki demir çubukları aşındırıyor, zarar veriyor. Zira bu sistem doğrudan araç şasisine bağlı. Uzun vadede daha büyük hasarlara neden oluyor. Olası bir kaza anında ise çok daha kötü sonuçlara neden oluyor. İşte bu nedenle servise çağırılan araçların alt kısım çubuklarına takviye yapılacak.







Türkiye'deki BMW marka SUV araçlarda durumun ne olduğu ise henüz bilinmiyor. Konuyla alakalı BMW Türkiye'den henüz bir açıklama yapılmadı.