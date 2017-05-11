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bmw 6 serisi coupe artık üretilmiyor

BMW 6 SERİSİ COUPE ARTIK ÜRETİLMİYOR

Alman marka, 6 Serisinin coupe karoser tipinin üretimine son verdi.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 13:55
Puan Ver : Bmw 6 Serisi Coupe Artık Üretilmiyor(6/10)3


BMW, 6 Serisi Coupe'nin Şubat ayından itibaren üretilmediğini, Gran Coupe ve Convertible versiyonlarının üretimine devam edildiğini doğruladı.



Modelin üretiminin sonlandırılmasının iki olası sebebi olduğu tahmin ediliyor. İlk sebebin; iki kapılı olan 6 Serisi Coupe'nin, ilk çıktığı zamanki gibi popüler olmaması ve bu popülaritesini 4 kapılı olan Gran Coupe'ye kaptırmış gibi gözükmesi olabileceği düşünülürken diğer sebep ise; 6 Serisinin artık son günlerine yaklaştığının düşünülmesi.



BMW son aylarda, 6 Serisinin yerini alması beklenen yeni 8 Serisini test ediyor. Alman marka, Mercedes S Serisi'nin Coupe ve Cabriolet versiyonlarına karşı atak olarak üreteceği yeni 8 Serisi Coupe ve Cabriolet versiyonlarını, dünya çapında Nürburgring pisti de dahil olmak üzere birçok yerde test ediyor.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Bmw  6  Serisi  Coupe  Artık  Üretilmiyor    haber

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