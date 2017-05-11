

BMW, 6 Serisi Coupe'nin Şubat ayından itibaren üretilmediğini, Gran Coupe ve Convertible versiyonlarının üretimine devam edildiğini doğruladı.







Modelin üretiminin sonlandırılmasının iki olası sebebi olduğu tahmin ediliyor. İlk sebebin; iki kapılı olan 6 Serisi Coupe'nin, ilk çıktığı zamanki gibi popüler olmaması ve bu popülaritesini 4 kapılı olan Gran Coupe'ye kaptırmış gibi gözükmesi olabileceği düşünülürken diğer sebep ise; 6 Serisinin artık son günlerine yaklaştığının düşünülmesi.







BMW son aylarda, 6 Serisinin yerini alması beklenen yeni 8 Serisini test ediyor. Alman marka, Mercedes S Serisi'nin Coupe ve Cabriolet versiyonlarına karşı atak olarak üreteceği yeni 8 Serisi Coupe ve Cabriolet versiyonlarını, dünya çapında Nürburgring pisti de dahil olmak üzere birçok yerde test ediyor.







kaynak:ahaber