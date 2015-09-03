BMW 2 SERİSİ ACTİVE TOURER 100 KM'DE 2 LT YAKIYOR
Bmw 2 Serisi Active Tourer ilk çalıştığında gücü ön tekerleklerine iletirken, yalnızca elektrikli modda ise arka tekerleklere iletiliyor.
Bmw 2 Serisi Active Tourer, plug-in hibrid versiyonlara bir yenisini daha ekledi. Markanın ilk önden çekişli modeli olan 2 Serisi Active Tourer, 1.5 litrelik TwinPower turbo üç silindirli motoruna ek olarak hem elektrikli bir motora hem de 7.7 kWh'lik lityum iyon pilleriyle verimlilik konusunda rakip tanımıyor.
Aracın kaputunun altında yer alan 136 HP'lik motora 88 HP'lik elektrikli motor destek veriyor. Otomobil ilk çalıştığında gücü ön tekerleklerine iletirken, yalnızca elektrikli modda ise arka tekerleklere iletiliyor.
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