BMGK'NIN ATEŞKES KARARINA HÜKÜMET'TEN İLK TEPKİ: TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de "insani ateşkes" kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Sözcü Aksoy, BMGK'de kabul edilen Suriye'de insani duruma ilişkin karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
MEMNUNİYETLE KARŞILANDI
Aksoy, BMGK'de kabul edilen, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye'de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardımların erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan tanınması maksadıyla, çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün "insani ateşkes" talebinde bulunan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ
Türkiye'nin, Suriye'de ateşkesin tesisi, çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması konusunda en başından beri her platformda çaba harcamakta ve uluslararası toplumun bu yöndeki adımlarını desteklediğini vurgulayan Aksoy, Türkiye'nin, İdlib'de bugüne dek tesis ettiği 6 gözlem noktasının, çabaların somut bir tezahürü olduğuna dikkati çekti.
Kaynak: haberinburada
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