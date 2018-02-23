BMGK'DEKİ SURİYE OYLAMASI ÖNCESİ RUSYA ATEŞKESİ KABUL ETTİ
BMGK'deki Suriye oylaması öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın BMGK'daki ateşkes tasarısının lehinde oy kullanacağını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılacak Suriye'de bir ay insani ateşkes ilan edilmesine yönelik tasarı için Rusya'nın lehte oy kullanacağını açıkladı.
FRANSA VE ALMANYA PUTİN'E MEKTUP YOLLADI
Elysee Sarayı'ndan kaynaklar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konuyla ilgili bir mektup yolladıklarını belirtti. İki liderin tasarının durumuna göre akşam saatlerinde Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.
700 KİŞİNİN TAHLİYESİ İÇİN BİR AY ATEŞKES TALEP EDİLİYOR
Tasarıda, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep ediliyor.
TASARI BUGÜN 19.00'DA OYLAMAYA SUNULACAK
İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan ve konseye getirilen Suriye'de bir ay "insani ateşkes" talep eden karar tasarısı, bugün TSİ ile 19.00'da oylamaya sunulacak.
BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.
ABD'DEN ÇAĞRI: KATLİAM DERHAL DURDURULMALI
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce sivilin kasıtlı olarak ve acımasızca hedef alındığını belirterek "Doğu Guta'daki katliam derhal durdurulmalı." ifadesini kullandı.
Sivillere insani yardımın kısıtlanmadan ulaştırılmasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu belirten Mogherini, tüm tarafların acilen şiddete son vererek daha fazla hayat kaybını önlemesi gerektiğini vurguladı.
"AB, Doğu Guta'daki dehşet verici gelişmeleri anlatacak kelime bulamıyor." ifadesini kullanan Mogherini, uluslararası toplumun Doğu Guta halkının çektiği acıya son vermek için birlik olması gerektiğini belirtti.
"REJİM KENDİ HALKINI HEDEF ALMAYI SONLANDIRMALI"
Mogherini, "Suriye rejimi acilen kendi halkını hedef almayı sonlandırmalı ve halkı korumak olan öncelikli sorumluluğunu yerine getirmeli." vurgusunda bulundu.
AB'nin Birleşmiş Milletler'in 30 günlük ateşkes çağrısını desteklediğini kaydeden Mogherini, uluslararası toplumdan bu çerçevede destek beklediğini bildirdi.
DOĞU GUTA'YA YÖNELİK SALDIRILAR
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırmış ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirmişti.
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların çoğunluğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
Kaynak: haberinburada
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