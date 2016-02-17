

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) şubat ayı başkanı Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Rafael Ramirez Carreno, önceki açıklamasını düzelterek Konsey'in Türkiye'nin PYD mevzilerine yönelik top atışları konusunda herhangi bir karar almadığını söyledi.







Rafael Ramirez Carreno, BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin PYD mevzilerine top atışı konusunun görüşüldüğü toplantının ardından yaptığı açıklamada, BMGK üyelerinin tamamının Türkiye'nin bu top atışlarından endişe duyduğunu ve Türkiye'yi uluslararası hukuka uymaya çağırma konusunda anlaştığını savunmuştu.







Özellikle Batılı ülke diplomatlarının toplantıda "bu konuda bir Konsensüs" olmadığını belirterek Venezuela temsilcisini yalanlamasının ardından Carreno, Irak konusundaki toplantının ardından tekrar gazetecilerin karşısına çıkarak önceki açıklamasını düzeltti.







Konsey'in bu konuyu görüştüğünü ancak herhangi bir metnin değerlendirilerek kabul edilmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Carreno, "Biz bu sabahki toplantıda konuya ilişkin endişelerimizi paylaştık ancak herhangi bir metin kabul etmedik. Herkese açıkça belirtmek isterim ki, Konsey'de konuya ilişkin basın bildirisi, başkanlık bildirisi ya da karar metni kabul etmedik" dedi.







Konsey Başkanı, "Peki tüm ülkeler Türkiye'nin eylemlerine ilişkin endişeyi paylaştılar mı?" sorusu üzerine de "Üye ülkeler Suriye'deki durum, insani yardım unsurlarının bombalanması ve birçok konuya ilişkin endişelerini belirttiler. Ama herhangi bir metin kabul edilmedi, görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.







Büyükelçi, önceki açıklamasında, "Tüm BMGK üyeleri, Türkiye'den uluslararası hukuka uygun hareket etmesini isteme konusunda anlaştı" demiş, gazetecilerin, "15 üyenin tamamının da aynı görüşte olup olmadığını" sormaları üzerine de değişik seviyelerde olmakla birlikte tüm üyelerin bu konuda hemfikir olduğunu savunmuştu.







Carreno, ikinci açıklamasında önceki ifadelerini, "üyelerin genel olarak Suriye'deki durumdan endişe ettikleri" şeklinde daha genel sözlerle değiştirmiş oldu.







- Fransız Temsilciliği de Carreno'nun açıklamalarını eleştirdi







Venezuela Temsilcisi'nin ilk açıklamasının ardından özellikle Batılı ülkelerin diplomatları, yapılan açıklamanın kapalı oturumu doğru biçimde yansıtmadığını söylemişti.







Fransa'nın BM Daimi Temsilciliği'nden AA muhabirine yapılan açıklamada da "Büyükelçi Ramirez'in açıklamaları toplantının içeriğini doğru bir şekilde yansıtmamıştı ancak Büyükelçi daha sonra basına tekrar konuşarak o sözlerini düzeltti" ifadeleri kullanıldı.







İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise toplantı öncesi Türkiye'nin eylemlerini ve Yemen'deki insani durumu görüşmek için Rusya'nın Konsey'i toplantıya çağırmasını eleştirerek, "Görünüşe göre Rusya gündemi değiştirmeye çalışıyor. Ülkelerin niçin gündemi Yemen ve Türkiye üzerinden değiştirmeye çalıştıklarını anlayabiliyorum ancak bizim Suriye'ye odaklanmamız lazım. Bu ülkedeki soruna askeri çözüm mümkün değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.