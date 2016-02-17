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bm'den türkiye hakkındaki o açıklama için düzeltme

BM'DEN TÜRKİYE HAKKINDAKİ O AÇIKLAMA İÇİN DÜZELTME

BMGK Başkanı Venezuela Temsilcisi Rafael Ramirez Carreno, "Konsey üyelerinin Türkiye'nin eylemlerinden endişe ettiği" yönündeki açıklamasını düzeltti.

Tarih : 17 Şubat 2016, 09:22
Puan Ver : Bm'den Türkiye Hakkındaki O Açıklama İçin Düzeltme(7/10)8


BM Güvenlik Konseyi (BMGK) şubat ayı  başkanı Venezuela'nın BM Daimi Temsilcisi Rafael Ramirez Carreno, önceki  açıklamasını düzelterek Konsey'in Türkiye'nin PYD mevzilerine yönelik top  atışları konusunda herhangi bir karar almadığını söyledi.



Rafael Ramirez Carreno, BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin PYD  mevzilerine top atışı konusunun görüşüldüğü toplantının ardından yaptığı  açıklamada, BMGK üyelerinin tamamının Türkiye'nin bu top atışlarından endişe  duyduğunu ve Türkiye'yi uluslararası hukuka uymaya çağırma konusunda anlaştığını  savunmuştu.



Özellikle Batılı ülke diplomatlarının toplantıda "bu konuda bir  Konsensüs" olmadığını belirterek Venezuela temsilcisini yalanlamasının ardından  Carreno, Irak konusundaki toplantının ardından tekrar gazetecilerin karşısına  çıkarak önceki açıklamasını düzeltti.



Konsey'in bu konuyu görüştüğünü ancak herhangi bir metnin  değerlendirilerek kabul edilmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Carreno, "Biz  bu sabahki toplantıda konuya ilişkin endişelerimizi paylaştık ancak herhangi bir  metin kabul etmedik. Herkese açıkça belirtmek isterim ki, Konsey'de konuya  ilişkin basın bildirisi, başkanlık bildirisi ya da karar metni kabul etmedik"  dedi.



Konsey Başkanı, "Peki tüm ülkeler Türkiye'nin eylemlerine ilişkin  endişeyi paylaştılar mı?" sorusu üzerine de "Üye ülkeler Suriye'deki durum,  insani yardım unsurlarının bombalanması ve birçok konuya ilişkin endişelerini  belirttiler. Ama herhangi bir metin kabul edilmedi, görüşmelerimiz devam ediyor"  ifadelerini kullandı.



Büyükelçi, önceki açıklamasında, "Tüm BMGK üyeleri, Türkiye'den  uluslararası hukuka uygun hareket etmesini isteme konusunda anlaştı" demiş,  gazetecilerin, "15 üyenin tamamının da aynı görüşte olup olmadığını" sormaları  üzerine de değişik seviyelerde olmakla birlikte tüm üyelerin bu konuda hemfikir  olduğunu savunmuştu.



Carreno, ikinci açıklamasında önceki ifadelerini, "üyelerin genel  olarak Suriye'deki durumdan endişe ettikleri" şeklinde daha genel sözlerle  değiştirmiş oldu.



- Fransız Temsilciliği de Carreno'nun açıklamalarını eleştirdi



Venezuela Temsilcisi'nin ilk açıklamasının ardından özellikle Batılı  ülkelerin diplomatları, yapılan açıklamanın kapalı oturumu doğru biçimde  yansıtmadığını söylemişti.



Fransa'nın BM Daimi Temsilciliği'nden AA muhabirine yapılan açıklamada  da "Büyükelçi Ramirez'in açıklamaları toplantının içeriğini doğru bir şekilde  yansıtmamıştı ancak Büyükelçi daha sonra basına tekrar konuşarak o sözlerini  düzeltti" ifadeleri kullanıldı.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise toplantı öncesi  Türkiye'nin eylemlerini ve Yemen'deki insani durumu görüşmek için Rusya'nın  Konsey'i toplantıya çağırmasını eleştirerek, "Görünüşe göre Rusya gündemi  değiştirmeye çalışıyor. Ülkelerin niçin gündemi Yemen ve Türkiye üzerinden  değiştirmeye çalıştıklarını anlayabiliyorum ancak bizim Suriye'ye odaklanmamız  lazım. Bu ülkedeki soruna askeri çözüm mümkün değil" değerlendirmesinde  bulunmuştu.








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