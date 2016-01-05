BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları ile telefonda görüşerek, taraflara itidal çağrısı yaptığı bildirildi.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları ile telefonda görüşerek, taraflara itidal çağrısı yaptığı bildirildi.



BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ban, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmede, Suudi Arabistan'daki idamlara ilişkin görüşlerini tekrarladı. Görüşmede, Tahran'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadığını kaydeden Ban, Zarif'ten ülkedeki diplomatik temsilciliklerin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.