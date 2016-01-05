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bm'den suudi arabistan ve iran'a itidal çağrısı

BM'DEN SUUDİ ARABİSTAN VE İRAN'A İTİDAL ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları ile telefonda görüşerek, taraflara itidal çağrısı yaptığı bildirildi.

Tarih : 05 Ocak 2016, 12:55
Puan Ver : Bm'den Suudi Arabistan Ve İran'a İtidal Çağrısı(8/10)8


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Suudi Arabistan ve İran dışişleri bakanları ile telefonda görüşerek, taraflara itidal çağrısı yaptığı bildirildi.



BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ban, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmede, Suudi Arabistan'daki idamlara ilişkin görüşlerini tekrarladı. Görüşmede, Tahran'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadığını kaydeden Ban, Zarif'ten ülkedeki diplomatik temsilciliklerin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.








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