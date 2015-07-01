

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye'deki soruna çözüm bulamamanın tüm uluslararası camia için utanç verici olduğunu belirterek, "Suriye halkına ve bölgeye daha fazla onarılamayacak zararlar verilmeden, uluslararası topluma, Cenevre Bildirisi'nin hayata geçirilmesi için samimi çaba göstermeleri çağrısı yapıyorum. Bu çılgınlıktan çıkmanın yolunu bulma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.







BM Genel Sekreteri Ban, Suriye sorununa çözüm bulmak için hazırlanan Cenevre Bildirisi'nin kabulünün üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki krize çözüm bulunması için uluslararası toplumu göreve çağırdı.







"Cenevre Bildirisi'nin kabulünden bu yana üç yıl geçmesine rağmen Suriye halkının çektiği çilelerin giderek daha da derinleşmesi hepimiz için utanç kaynağı" ifadesini kullanan Ban, krizin başından bu yana 220 binden fazla kişinin öldüğünü, ülke nüfusunun yarısının evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.







Suriye halkının varil bombaları, işkence, uzun tutukluluk ve çeşitli insan hakları ihlallerinin mağduru olduğunu kaydeden Ban, bu insanlık dışı eylemleri gerçekleştirenlere dokunulmazlık tanınmaması gerektiğini belirtti.







Ban, ülkenin birçok bölgesinin IŞİD ve Nusra Cephesi'nin de içinde olduğu devlet dışı aktörlerce kontrol edildiğini, kültürel mirasın tehdit altında olduğunu vurgulayarak, "Suriye parçalanmanın eşiğinde. Bu durum dünyanın en istikrarsız bölgesini daha fazla tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.







"ÇILGINLIKTAN ÇIKMANIN ZAMANI GELDİ"







Uluslararası toplum ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin bu şiddet kısır döngüsünü sonlandırmak için daha fazla vakit kaybedemeyeceğine işaret eden Ban, daha fazla gecikmenin siyasi, stratejik ve ahlaki olarak kabul edilemeyeceğini dile getirdi.



Tüm uluslararası topluma seslenen Genel Sekreter Ban, "Suriye halkına ve bölgeye daha fazla onarılamayacak zararlar verilmeden, uluslararası topluma, Cenevre Bildirisi'nin hayata geçirilmesi için samimi çaba göstermeleri çağrısı yapıyorum. Bu çılgınlıktan çıkmanın yolunu bulma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.







CENEVRE BİLDİRİSİ NEDİR?







30 Haziran 2012 tarihinde Cenevre-1 Konferansı'ndan sonra yayınlanan Cenevre Bildirisi, Suriye'de iç savaşa son verme hedefiyle siyasi bir geçiş sürecinin başlatılmasını ve tarafların karşılıklı rızasıyla kurulacak ve tam yetkiye sahip olacak bir geçiş yönetimi kurulmasını, kuşatma altındaki bölgelere insani yardım sokulmasını, tutukluların serbest bırakılmasını öngörüyordu. Geçen süreçte diplomatik çabalar Cenevre Bildirisi'nin hayata geçirilmesini sağlayamadı. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre Bildirisi'nin hayata geçirilmesi amacıyla halen taraflarla müzakereleri sürdürüyor.