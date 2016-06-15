BM'DEN SKANDAL HAREKET!
Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Programı kapsamında 'insani yardım' olarak Somali'ye kullanım süresi geçmiş 100 çuval gıda ürünü gönderdi.
Somali'de yaşanan mülteci krizi sonrası ülkeye gıda yardımı gönderen Birleşmiş Milletler, gönderdiği gıda yardımı çuvallarında bir skandala imza attı. 100 çuval gıda ürününün son kullanım tarihi geçmişti.
HAVALİMANINDA EL KONDU
Kullanım süresi geçmiş ürünlere Mogadişu Havalimanı'nda el kondu.
ÇOĞU İMHA EDİLDİ
Somali yerel kaynaklarında geçen bilgilere göre, gıda çuvallarının çoğu imha edildi.
BM'DEN AÇIKLAMA YOK
Konuya dair Birleşmiş Milletler'den herhangi bir açıklama gelmedi.
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