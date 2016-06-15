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bm'den skandal hareket!

BM'DEN SKANDAL HAREKET!

Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Programı kapsamında 'insani yardım' olarak Somali'ye kullanım süresi geçmiş 100 çuval gıda ürünü gönderdi.

Tarih : 15 Haziran 2016, 09:13
Puan Ver : Bm'den Skandal Hareket!(6/10)4


 Somali'de yaşanan mülteci krizi sonrası ülkeye gıda yardımı gönderen Birleşmiş Milletler, gönderdiği gıda yardımı çuvallarında bir skandala imza attı. 100 çuval gıda ürününün son kullanım tarihi geçmişti.



HAVALİMANINDA EL KONDU



Kullanım süresi geçmiş ürünlere Mogadişu Havalimanı'nda el kondu.



ÇOĞU İMHA EDİLDİ



Somali yerel kaynaklarında geçen bilgilere göre, gıda çuvallarının çoğu imha edildi.



BM'DEN AÇIKLAMA YOK



Konuya dair Birleşmiş Milletler'den herhangi bir açıklama gelmedi.








Etiketler: Bm  Den  Skandal  Hareket    haber

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