

Somali'de yaşanan mülteci krizi sonrası ülkeye gıda yardımı gönderen Birleşmiş Milletler, gönderdiği gıda yardımı çuvallarında bir skandala imza attı. 100 çuval gıda ürününün son kullanım tarihi geçmişti.







HAVALİMANINDA EL KONDU







Kullanım süresi geçmiş ürünlere Mogadişu Havalimanı'nda el kondu.







ÇOĞU İMHA EDİLDİ







Somali yerel kaynaklarında geçen bilgilere göre, gıda çuvallarının çoğu imha edildi.







BM'DEN AÇIKLAMA YOK







Konuya dair Birleşmiş Milletler'den herhangi bir açıklama gelmedi.