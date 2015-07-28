BM'DEN PKK İLE MÜCADELE AÇIKLAMASI
BM Genel Sekreteri Ban, Türkiye ile "PKK unsurları" arasında tansiyonun yükselmesi nedeniyle endişe duyduğunu bildirdi
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, terör saldırıları ve Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya düzenlediği operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü aracılığıyla yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban, Türkiye ile "PKK unsurları arasında artan gerginlik" nedeniyle endişeli olduğunu kaydetti.
Soruna "barışçıl çözüm bulunması için biran önce yapıcı diyaloğa" dönülmesini umduğunu belirten Ban, tüm ilgili taraflara "geçmişin çok fazla acı ve kedere neden olan günlerine" dönülmesinden kaçınmaları çağrısı yaptı.
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