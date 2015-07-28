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bm'den pkk ile mücadele açıklaması

BM'DEN PKK İLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

BM Genel Sekreteri Ban, Türkiye ile "PKK unsurları" arasında tansiyonun yükselmesi nedeniyle endişe duyduğunu bildirdi

Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:41
Puan Ver : Bm'den Pkk İle Mücadele Açıklaması(7/10)9


BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, terör  saldırıları ve Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya düzenlediği operasyonlara ilişkin  açıklama yaptı.

    BM Genel Sekreter Sözcülüğü aracılığıyla yapılan açıklamada, Genel  Sekreter Ban, Türkiye ile "PKK unsurları arasında artan gerginlik" nedeniyle  endişeli olduğunu kaydetti.



    Soruna "barışçıl çözüm bulunması için biran önce yapıcı diyaloğa"  dönülmesini umduğunu belirten Ban, tüm ilgili taraflara "geçmişin çok fazla acı  ve kedere neden olan günlerine" dönülmesinden kaçınmaları çağrısı yaptı.








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